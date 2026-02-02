HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Netflix dejará de funcionar en estos televisores y celulares a partir del 15 de febrero de 2026: conoce los modelos afectados

Algunos modelos de Panasonic, LG, Samsung y Sony se verán afectados, ya que no cuentan con las características técnicas que ahora exige la plataforma. Esta situación alcanza también a celulares.

Para saber si un televisor o teléfono celular dejará de ser compatible con Netflix, es recomendable revisar tanto la fecha de fabricación del equipo como la versión de su sistema operativo.
Para saber si un televisor o teléfono celular dejará de ser compatible con Netflix, es recomendable revisar tanto la fecha de fabricación del equipo como la versión de su sistema operativo. | Foto: composición LR

Si eres amantes de los servicios por streaming, presta atención a esta noticia. Netflix dejará de estar disponible a partir del 15 de febrero de 2026 en varios modelos de televisores inteligentes fabricados antes de 2015.

Según se informó, esta medida obligará a los usuarios con dispositivos incompatibles a optar por otras alternativas para mantener el acceso a la plataforma de streaming.

Modelos de televisión que quedarán sin Netflix este 15 de febrero del 2026

Entre los modelos de televisores inteligentes que quedarán sin la aplicación de Netflix se encuentran:

  • Panasonic
  • LG
  • Samsung
  • Sony

Cabe precisar que esta restricción aplica a los televisores Panasonic y LG fabricados antes del año 2015, los cuales dejarán de ser compatibles con la plataforma. De igual forma, los Samsung TV de la línea EOS producidos entre 2012 y 2015 también se verán afectados por esta medida. Además, diversas versiones de la línea Bravia de Sony, identificadas con los códigos KDL, XBR, W95 y X95, tampoco podrán acceder al servicio de Netflix.

Los equipos incluidos en esta lista dejarán de permitir el uso de Netflix, ya que no podrán abrir la aplicación ni realizar nuevas descargas o mejoras del servicio. La plataforma implementará cambios técnicos que exigirán mayores capacidades internas, como más memoria RAM, mejor rendimiento del sistema y compatibilidad con nuevos estándares de conexión.

Estos requerimientos superan las especificaciones de dichos modelos, por lo que el acceso al contenido quedará limitado. Por otro lado, celulares también quedarán desfasados con estos cambios.

¿Qué modelos de celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación de Netflix?

La pérdida de compatibilidad con Netflix afectará a varios teléfonos lanzados en años anteriores. Entre ellos se encuentran los modelos de

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG  G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7 
  • Asus ZenFone 2

Estos aparatos tecnológicos ya no cumplen con los requisitos técnicos actuales de la aplicación.

En el caso de los dispositivos Apple, el acceso al servicio quedará restringido únicamente a los iPhone y iPad que admitan iOS 17 o iPadOS 17. Los equipos que no puedan actualizar a estas versiones del sistema operativo dejarán de contar con soporte para la plataforma de streaming.

Revisa la fecha de fabricación de tu televisor para evitar sorpresas

Para saber si un televisor o teléfono celular dejará de ser compatible con Netflix, es recomendable revisar tanto la fecha de fabricación del equipo como la versión de su sistema operativo. Esta información permite identificar si el dispositivo cumple con los requisitos mínimos que exige la plataforma para seguir funcionando sin inconvenientes.

En el caso de los televisores, el dato puede consultarse desde el menú principal usando el control remoto. Basta con ingresar a la sección de configuración o ajustes y buscar apartados como “Acerca del dispositivo”, “Información” o “Sistema”, donde se detalla el modelo, el año de fabricación y otras especificaciones técnicas del equipo.

