'El mundo a mis pies': ¿dónde ver el drama chino online y sub español?

El drama chino 'El mundo a mis pies' se ha convertido en una de las series más comentadas por los fanáticos de los c-dramas, gracias a su trama de viajes en el tiempo y sus románticos giros argumentales. Con 74 episodios en total, la producción ha ganado notoriedad en redes sociales debido a los pequeños fragmentos que circulan en TikTok y Facebook, haciendo que muchos usuarios se pregunten dónde pueden ver la serie completa en línea y con subtítulos en español.

Actualmente, los capítulos de esta popular serie china se encuentran disponibles en la plataforma oficial de contenido asiático Dramabox, que ofrece subtitulado en español para los usuarios. Sin embargo, no todos los episodios están liberados de forma gratuita, lo que ha generado gran curiosidad entre los seguidores que desean continuar la historia sin interrupciones.

¿Dónde ver el drama chino 'El mundo a mis pies' online y sub español?

Para ver 'El mundo a mis pies' en línea, los usuarios deben ingresar a DramaBox, plataforma legal que alberga dramas chinos, coreanos y japoneses. Actualmente, los primeros 12 capítulos del drama están disponibles de forma gratuita y con subtítulos en español. Sin embargo, a partir del capítulo 13, es necesario contar con una suscripción de pago o comprar coins digitales dentro de la aplicación para ir desbloqueando los siguientes episodios.

Los 74 capítulos están disponibles exclusivamente en DramaBox, por lo que aquellos que deseen disfrutar de toda la historia deberán descargar la aplicación en sus dispositivos móviles o ingresar a la página web oficial. La plataforma permite ver el contenido en alta calidad y de forma legal, siempre que el usuario busque la serie bajo su nombre en español: “El mundo a mis pies”.

¿De qué 'El mundo a mis pies', la serie china viral?

La serie narra la historia de Luis Santos, un joven desempleado que vive en la Tierra y que, por accidente, viaja al pasado y llega a la antigua dinastía Gransol. Al despertar en ese lugar desconocido, se da cuenta de que se ha convertido en un erudito pobre que apenas tiene recursos para sobrevivir.

En medio de su desesperación, el gobierno imperial decide implementar una política especial para emparejar a solteros con mujeres —también solteras— con el objetivo de recaudar grano. Aunque en un inicio Luis cree que las candidatas serán poco atractivas, se lleva una gran sorpresa al encontrarse con una princesa oculta, la hija de un general y una heredera comerciante.