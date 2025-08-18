HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Cultura Asiática

'El mundo a mis pies': ¿dónde ver el drama chino online y sub español?

El drama chino 'El mundo a mis pies' se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes de los c-dramas con su historia de viaje en el tiempo. Descubre dónde ver los capítulos completos.

'El mundo a mis pies' tiene 74 capítulos. Foto: composición LR/DramaBox
'El mundo a mis pies' tiene 74 capítulos. Foto: composición LR/DramaBox

El drama chino 'El mundo a mis pies' se ha convertido en una de las series más comentadas por los fanáticos de los c-dramas, gracias a su trama de viajes en el tiempo y sus románticos giros argumentales. Con 74 episodios en total, la producción ha ganado notoriedad en redes sociales debido a los pequeños fragmentos que circulan en TikTok y Facebook, haciendo que muchos usuarios se pregunten dónde pueden ver la serie completa en línea y con subtítulos en español.

Actualmente, los capítulos de esta popular serie china se encuentran disponibles en la plataforma oficial de contenido asiático Dramabox, que ofrece subtitulado en español para los usuarios. Sin embargo, no todos los episodios están liberados de forma gratuita, lo que ha generado gran curiosidad entre los seguidores que desean continuar la historia sin interrupciones.

PUEDES VER: ¿Dónde ver el drama chino 'Carrera final' online y con subtítulos en español?

lr.pe

¿Dónde ver el drama chino 'El mundo a mis pies' online y sub español?

Para ver 'El mundo a mis pies' en línea, los usuarios deben ingresar a DramaBox, plataforma legal que alberga dramas chinos, coreanos y japoneses. Actualmente, los primeros 12 capítulos del drama están disponibles de forma gratuita y con subtítulos en español. Sin embargo, a partir del capítulo 13, es necesario contar con una suscripción de pago o comprar coins digitales dentro de la aplicación para ir desbloqueando los siguientes episodios.

Los 74 capítulos están disponibles exclusivamente en DramaBox, por lo que aquellos que deseen disfrutar de toda la historia deberán descargar la aplicación en sus dispositivos móviles o ingresar a la página web oficial. La plataforma permite ver el contenido en alta calidad y de forma legal, siempre que el usuario busque la serie bajo su nombre en español: “El mundo a mis pies”.

PUEDES VER: 'Coronada por su amor’: dónde ver el drama chino online y en español

lr.pe

¿De qué 'El mundo a mis pies', la serie china viral?

La serie narra la historia de Luis Santos, un joven desempleado que vive en la Tierra y que, por accidente, viaja al pasado y llega a la antigua dinastía Gransol. Al despertar en ese lugar desconocido, se da cuenta de que se ha convertido en un erudito pobre que apenas tiene recursos para sobrevivir.

En medio de su desesperación, el gobierno imperial decide implementar una política especial para emparejar a solteros con mujeres —también solteras— con el objetivo de recaudar grano. Aunque en un inicio Luis cree que las candidatas serán poco atractivas, se lleva una gran sorpresa al encontrarse con una princesa oculta, la hija de un general y una heredera comerciante.

Notas relacionadas
¿Dónde ver el drama chino 'Carrera final' online y con subtítulos en español?

¿Dónde ver el drama chino 'Carrera final' online y con subtítulos en español?

LEER MÁS
‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’: ¿dónde ver online y en sub español el drama chino?

‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’: ¿dónde ver online y en sub español el drama chino?

LEER MÁS
'Coronada por su amor’: dónde ver el drama chino online y en español

'Coronada por su amor’: dónde ver el drama chino online y en español

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Abogada Woo” y las 3 veces que los dramas rompieron el molde: “Good doctor” y más

“Abogada Woo” y las 3 veces que los dramas rompieron el molde: “Good doctor” y más

LEER MÁS
La altura de BTS: ¿cuánto mide cada uno de los miembros de Bangtan?

La altura de BTS: ¿cuánto mide cada uno de los miembros de Bangtan?

LEER MÁS
'Una joya en el palacio' tendrá nuevo k-drama con la misma actriz tras 20 años de su final

'Una joya en el palacio' tendrá nuevo k-drama con la misma actriz tras 20 años de su final

LEER MÁS
'La venganza de la Bella Durmiente' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'La venganza de la Bella Durmiente' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
¿Dónde ver 'Only you the series' online y en subespañol?

¿Dónde ver 'Only you the series' online y en subespañol?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Cultura Asiática

¿Cuándo se estrena 'Gachiakuta' capítulo 7? Horario por país

¿Dónde ver el drama chino 'Carrera final' online y con subtítulos en español?

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota