Cultura Asiática

'Mi querida ladrona' capítulo 3: cuándo y dónde ver el k-drama online

El nuevo k-drama histórico y de fantasía protagonizado por Nam Ji Hyun y Moon Sang Min sigue ganando seguidores. Conoce cuándo y dónde ver el capítulo 3 de la serie coreana.

'Mi querida ladrona' tiene 14 capítulos. Foto: composición LR/difusión/KBS

El dorama histórico y de fantasía ‘Mi querida ladrona’ (To My Beloved Thief) se ha convertido en uno de los estrenos de este inicio de 2026. Protagonizado por Nam Ji Hyun y Moon Sang Min, la serie sigue la historia de una ladrona que roba a los funcionarios corruptos para ayudar a los más necesitados y de un príncipe decidido a descubrir su verdadera identidad. Con solo dos episodios emitidos, la expectativa por el capítulo 3 sigue en aumento entre los fans del k-drama.

Tras un primer episodio cargado de tensión y un inesperado beso entre los protagonistas, la trama ha tomado un giro aún más interesante. El capítulo 3 de ‘Mi querida ladrona’ se emitirá el 10 de enero.

lr.pe

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de 'Mi querida ladrona'?

‘Mi querida ladrona’ se estrenó oficialmente el 10 de enero de 2026 a las 9:00 p. m. y cuenta con un total de 14 episodios, los cuales se emiten todos los sábados y domingos. Siguiendo este calendario, el capítulo 3 se emitirá durante el fin de semana correspondiente a su tercera entrega, manteniendo el ritmo de dos episodios por semana que ha establecido la producción.

En el primer episodio, ambos protagonizaron un divertido y confuso encuentro en el mercado, donde intercambiaron roles sociales sin saberlo, lo que provocó que cada uno se formara una idea equivocada del otro. Más adelante, Hong Eun Jo sorprendió al príncipe al robarle un beso antes de huir, desatando así una persecución que promete intensificarse en los siguientes capítulos.

¿Dónde ver los capítulos completos de 'Mi querida ladrona' online?

Para los fans internacionales, ‘Mi querida ladrona’ está disponible en la plataforma Viki, donde los episodios se publican tan pronto como se estrenan y con subtítulos en español, lo que permite seguir la historia sin perder detalle. Esta opción es ideal para quienes desean ver el drama en simultáneo con Corea del Sur.

Además, la serie también se encuentra disponible en Netflix, aunque solo en la región de Latinoamérica, ampliando así las alternativas para disfrutar de este dorama histórico y de fantasía. De esta manera, los seguidores pueden elegir la plataforma que mejor se adapte a sus preferencias para no perderse ningún episodio.

