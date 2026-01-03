Un nuevo año comienza y, con él, también llegan nuevos k-dramas que prometen captar la atención de miles de espectadores. Entre estas nuevas opciones se encuentran '¿Cómo se traduce el amor?' una historia original de Netflix que llegará al streaming el 16 de enero de 2026.

Esta historia de amor estará protagonizada por Go Youn Jung y Kim Seon Ho. Asimismo, la serie coreana contará con 16 episodios y narrará el encuentro entre una famosa actriz y un intérprete. Debido a sus enfoques opuestos sobre cómo expresar y entender el amor, los malos entendidos serán el pan de cada día.

Fecha de estreno en Netflix de '¿Cómo se traduce este amor?'

El nuevo k-drama llegará a Netflix el 16 de enero de 2025. La serie original de la plataforma contará con 12 episodios, los cuales se espera que se estrenen de manera simultánea, permitiendo a los espectadores disfrutarla en formato maratón y no con emisiones semanales.

Reparto de '¿Cómo se traduce este amor?'

El elenco reúne a reconocidas figuras de la televisión coreana:

Kim Seon-ho como Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe que domina el inglés, el italiano y el japonés.

Go Youn-jung como Cha Mu-hee, una actriz convertida en celebridad de fama mundial.

Choi Woo-sung como Kim Yong-woo, el representante de Cha Mu-hee.

Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa, un actor japonés que se une a Mu-hee en un programa de televisión de citas.

Lee Yi-dam como Shin Ji-seon, una prestigiosa productora televisiva.

Sinopsis de '¿Cómo se traduce este amor'?

Joo Ho-jin es contratado como intérprete personal de la reconocida actriz Cha Mu-hee, quien participa en un programa de televisión que se graba en distintos países como Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia.

Aunque ambos son completamente opuestos en personalidad y en su forma de entender el amor, esta convivencia constante da lugar a malentendidos, choques culturales y conversaciones profundas. Con el paso del tiempo, las barreras comienzan a caer y surge una conexión que desafía el lenguaje y las diferencias culturales.

Banda sonora de '¿Cómo se traduce este amor?'

La banda sonora original está a cargo de la reconocida compositora Ma Ju-hee, de Studio MaumC. La artista ya ha trabajado en exitosas series como 'Reply 1994', 'Prison playbook', 'Hospital playlist' y 'Manual para residentes'.