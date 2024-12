El fenómeno del K-pop sigue conquistando corazones en todo el mundo, y esta vez los fanáticos peruanos tienen una razón más para celebrar. Kino, integrante de la famosa boyband PENTAGON, llegará por primera vez a Lima como parte de su gira de conciertos 'I Think I Think Too Much'. Este espectáculo marcará un hito en la carrera del artista, quien también destaca como solista con éxitos como 'Everglow' y su EP 'If This Is Love, I Want a Refund'.

A los 26 años, Kino ha demostrado ser un artista multifacético, reconocido por su talento para el canto, la composición y el baile. Su visita a Perú es un regalo para sus seguidores locales y una muestra del impacto global de su música. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para ser parte de este evento único.

¿Cuándo es el concierto de Kino en Lima?

El concierto de Kino en Lima está programado para el martes 4 de febrero de 2025. La cita será en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en Jesús María, un lugar conocido por ofrecer una experiencia íntima y de alta calidad para eventos musicales. Este espectáculo forma parte de la etapa final de su gira internacional, que comenzará en Estados Unidos el 19 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Durante su paso por Norteamérica, Kino visitará importantes ciudades como Boston, Washington D.C., Chicago, Dallas y Los Ángeles, antes de dirigirse a Latinoamérica. Lima será uno de los destinos privilegiados de este recorrido, en el cual el artista presentará tanto sus nuevos lanzamientos como sus éxitos más icónicos.

Kino llega a Lima por primera vez. Foto: difusión

¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Kino?

Los boletos para el esperado concierto estarán disponibles desde el lunes 2 de diciembre de 2024, a partir de las 11:00 a. m., a través de la plataforma Joinnus.com. Se recomienda a los fanáticos adquirir sus entradas lo antes posible, ya que se anticipa una alta demanda para este evento exclusivo.

La venta en línea permitirá a los seguidores de Kino asegurarse un lugar en el Teatro Peruano Japonés, un espacio que garantiza cercanía con el artista y un ambiente ideal para disfrutar de su música en vivo. No te quedes fuera de esta experiencia única que promete emocionar a todos los asistentes.

Precios de entradas para el concierto de Kino en Lima

El concierto de Kino ofrecerá una variedad de precios para que todos los fanáticos puedan ser parte de este evento. Los boletos estarán divididos en cuatro categorías:

Super Golden : S/ 349.00

: S/ 349.00 Golden : S/ 299.00

: S/ 299.00 VIP : S/ 199.00

: S/ 199.00 General: S/ 149.00

Precio de entradas. Foto: difusión

Beneficios por entradas para el concierto de Kino

Cada categoría de entrada ofrece beneficios exclusivos para los asistentes. Entre las ventajas que se incluyen están: fotos individuales con Kino, fotografías grupales, acceso al soundcheck (prueba de sonido previa al concierto), interacción de "hi-touch" con el artista, fotocards coleccionables y un póster oficial del evento.