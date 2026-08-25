'Sacrificio de sangre' reparto: ¿quién es quién en Blood sacrifice, la miniserie sueca de Netflix?

Esta serie sueca destronó a 'Mi vida con los chicos Walter' como lo más visto del mes. Foto: Netflix

Esta serie sueca destronó a 'Mi vida con los chicos Walter' como lo más visto del mes. Foto: Netflix

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tras el brutal asesinato de un grupo de policías, Thomas Berg, interpretado por Jakob Oftebro, queda al frente de una investigación que rápidamente adquiere una dimensión personal. Para avanzar en el caso, el detective debe recurrir a su padre, Alfred Berg, un antiguo policía retirado encarnado por Peter Andersson, pese a la relación distante que existe entre ambos.

Así comienza el misterio de 'Sacrificio de sangre', cuyo título internacional es Blood Sacrifice y cuyo nombre original en sueco es Blodsoffer. La serie cuenta con George Kay, creador de Lupin y Hijack, y reúne a un reparto encabezado por Oftebro y Andersson. A medida que Thomas sigue las pistas para identificar al responsable de los crímenes y evitar un nuevo ataque, las historias personales de los personajes adquieren un peso importante dentro de la trama.

Actores y personajes de 'Sacrificio de sangre'

El reparto de 'Sacrificio de sangre' está liderado por Jakob Oftebro como Thomas Berg, un detective de Estocolmo que recibe la responsabilidad de esclarecer el asesinato de varios policías. Su trabajo lo enfrenta a un caso cada vez más complejo y, al mismo tiempo, a los problemas que arrastra su relación con Alfred, su padre.

Peter Andersson interpreta a Alfred Berg, un expolicía retirado cuya experiencia se convierte en un recurso indispensable para la investigación. Aunque la relación entre padre e hijo es distante, ambos deben colaborar para seguir las pistas y acercarse a la identidad del criminal.

Henrik Norlén da vida a Max Abrahamsson, policía y compañero de Thomas, quien participa activamente en la búsqueda del responsable de los asesinatos. Por su parte, Magnus Krepper interpreta a Peter Johansson, uno de los personajes centrales del misterio que rodea los crímenes.

El elenco también incluye a Anders Mossling como Lucas Lind, una autoridad policial relacionada con decisiones relevantes tomadas en el pasado, y a Lisette T. Pagler como Charlotte Berg, esposa de Thomas y psicóloga encargada de hablar con los policías. Su trabajo y apoyo tienen importancia en el desarrollo de la investigación.

¿Quiénes completan el reparto de 'Sacrificio de sangre'?

Entre los demás actores de esta serie sueca aparecen Electra Hallman como Natalie Eklund, Alexander Abdallah como John-Jo Persson, Irina Björklund como Rebecca Björklund y Anna-Maria Käll, cuyo personaje no se especifica en la información disponible.

El reparto se completa con Alva Peedu Järmén como Bonnie Berg, Jakob Fahlstedt como Viktor Falk, Tiffany Kronlöf como Paula Hägglund y Simeon Lindgren.

También participan Linn Bergstam como Stina Sandberg, Maria Grudemo El Hayek como Ingrid, Frida Liljevall como Petra Abrahamsson, Rikard Svensson como Henrik y Magnus Hulth como Joachim.

La combinación de policías, familiares y figuras vinculadas con acontecimientos del pasado permite que 'Sacrificio de sangre' desarrolle su misterio alrededor de la investigación principal y de los vínculos entre sus protagonistas.

Para los espectadores que buscan conocer el reparto de 'Sacrificio de sangre' antes de ver la producción en Netflix, estos son los principales nombres y personajes que forman parte de su historia.



