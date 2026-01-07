Los X-Men se integran oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel con ‘Avengers: Doomsday’. El nuevo teaser de la película, a estrenarse el 17 de diciembre de 2026, ya disponible en las plataformas oficiales de Marvel, confirma la participación del profesor Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart; Magneto, a cargo de Ian McKellen; y Cíclope, encarnado por James Marsden.

Los tres actores alcanzaron gran popularidad con la trilogía de X-Men estrenada a inicios de los años 2000. En ese mismo periodo, Hugh Jackman dio vida a Wolverine, personaje que años después se incorporó al UCM en ‘Deadpool & Wolverine’. Stewart, además, tuvo una aparición reciente en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, donde interpretó una versión alternativa de Xavier.

Si bien el trío ya había coincidido en 'X-Men: Días del futuro pasado', esta será la primera vez que compartan pantalla con los Avengers.

¿De qué trata el nuevo teaser de Avengers: Doomsday?

El teaser de Avengers: Doomsday abre con imágenes de la antigua Escuela para Jóvenes Talentos de Xavier, histórica base de los X-Men. En ese escenario, Magneto lanza un mensaje contundente: “La muerte nos alcanza a todos. Es todo lo que sé. La pregunta no es ‘¿te has preparado para morir?’. La pregunta es ‘¿quién vas a ser cuando cierres los ojos?’”, se escucha.

El avance incluye referencias a momentos clave de la saga, como una pieza de ajedrez flotando, en alusión al final de ‘X-Men: La batalla final’. Luego, Xavier y Magneto se reencuentran frente a frente, antes de dar paso a la aparición de Cíclope, quien dispara un potente rayo de energía roja desde su visor.

En los segundos finales, se observa una gigantesca figura avanzando a lo lejos, lo que apunta a la posible presencia de un Sentinel, los robots creados para cazar mutantes y uno de los principales enemigos de los X-Men.

¿Quiénes integran el reparto de ‘Avengers: Doomsday’?