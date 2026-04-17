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Primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra el enfrentamiento entre Thor y Doctor Doom

Imágenes del tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ se emitieron durante la CinemaCon en Las Vegas.

‘Avengers: Doomsday’ llegará en diciembre a los cines de todo el mundo. Foto: Instagram.
‘Avengers: Doomsday’ llegará en diciembre a los cines de todo el mundo. Foto: Instagram.

Tras varios años de espera, los Vengadores finalmente vuelven a reunirse. Luego del cierre de Avengers: Endgame (2019), Marvel presentó el primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ durante la CinemaCon, marcando el inicio de una nueva etapa para el equipo.

Hasta ahora, el estudio solo había mostrado adelantos aislados de personajes como Steve Rogers, los X-Men, Thor y Los 4 Fantásticos. Sin embargo, este primer vistazo promete reunirlos a todos en pantalla y dar una idea más clara del conflicto central, donde incluso ya se anticipa el enfrentamiento con Doctor Doom.

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¿Qué hay en el tráiler de ‘Avengers: Doomsday mostrado en CinemaCon?

El adelanto arranca con Doctor Doom (Robert Downey Jr.), quien ya está listo para lanzar una ofensiva que amenaza todo el multiverso. En paralelo, el profesor Xavier (Patrick Stewart) percibe un extraño destello desde su mansión y entiende que algo grave está por ocurrir.

Desde ese punto, el tráiler entra en una seguidilla de choques entre personajes: Gambit (Channing Tatum) se enfrenta a Shang-Chi (Simu Liu); Mystique (Rebecca Romijn) adopta la apariencia de Yelena Belova y provoca un enfrentamiento con el personaje de Florence Pugh; mientras que Thor (Chris Hemsworth) tiene un brutal cara a cara con Doom, quien sorprende al detener Mjolnir sin esfuerzo.

Hacia el final, aparece Steve Rogers (Chris Evans), generando el momento más inesperado. Thor no puede ocultar su sorpresa, ya que el Capitán América había decidido quedarse en el pasado para vivir con Peggy Carter y dejar su legado a Sam Wilson.

El tráiler no explica su regreso, pero deja una pista clara: Rogers sigue siendo digno de levantar el martillo de Thor, como ya lo demostró en la batalla contra Thanos.

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¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

‘Avengers: Doomsday’ se estrenará el 18 de diciembre de 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados del universo de Marvel Studios. La película marcará el regreso de varios personajes icónicos y promete reunir a diferentes equipos y líneas narrativas del multiverso en un mismo enfrentamiento.

Con este estreno, el estudio busca dar inicio a una nueva etapa dentro de su saga de superhéroes, generando gran expectativa entre los fans por ver cómo se desarrollará esta nueva amenaza a gran escala.

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