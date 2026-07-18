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'La casa de la pradera' en Netflix: reparto completo de la nueva serie sobre la familia Ingalls

La historia de la familia Ingalls regresó a las pantallas de la mano de Netflix. Con un elenco joven y talentoso, 'La casa de la pradera' cuenta con una primera temporada completa en la plataforma.

'La casa de la pradera' tiene 8 capítulos en su primera temporada.
'La casa de la pradera' tiene 8 capítulos en su primera temporada. | Foto: Netflix
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El regreso de 'La casa de la pradera’ a la pantalla, ahora bajo el sello de Netflix, marca un nuevo capítulo para una historia que ha acompañado a generaciones. La plataforma estrenó en julio de 2026 la primera temporada de esta serie online, que busca mostrar con mayor realismo las dificultades de la vida en la frontera estadounidense del siglo XIX.

La adaptación, liderada por Rebecca Sonnenshine, apuesta por un elenco joven y diverso que da nueva vida a los personajes creados por Laura Ingalls Wilder. Con ocho episodios iniciales y una segunda temporada ya confirmada, la serie promete convertirse en uno de los dramas familiares más comentados del año.

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Reparto completo de 'La casa de la pradera' de Netflix

El elenco de 'La casa de la pradera' (2026) reúne actores con experiencia en cine y televisión, capaces de aportar frescura y profundidad a los personajes clásicos. Cada uno encarna a miembros de la familia Ingalls o figuras clave de la comunidad, en una versión que combina fidelidad a los libros con un tono más contemporáneo.

Alice Halsey como Laura Ingalls

Alice Halsey, actriz estadounidense de once años, conocida por su participación en 'Days of Our Lives' (2025-2026) y 'Lecciones de química' (2023), interpreta a Laura Ingalls, la protagonista curiosa y valiente que narra la vida de su familia en la frontera. Su personaje representa la mirada infantil que descubre las dificultades y aprendizajes de la época.

Luke Bracey como Charles 'Pa' Ingalls

El actor australiano Luke Bracey, recordado por sus papeles en 'Punto de quiebre' (2015) y 'Amor de calendario' (2020), encarna a sus 37 años a Charles Ingalls, el padre optimista y protector. Su rol muestra la lucha constante por mantener a la familia unida frente a los retos de la naturaleza y del ámbito rural.

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Crosby Fitzgerald como Caroline 'Ma' Ingalls

Crosby Fitzgerald, famosa por trabajos como 'Palm Royal' (2024), da vida a Caroline Ingalls, la madre resiliente y cariñosa. Su personaje refleja la fortaleza femenina en un ambiente hostil, siendo el sostén emocional de la familia.

Skywalker Hughes como Mary Ingalls

Skywalker Hughes, actriz canadiense-estadounidense de quince años que participó en 'Joe Pickett' (2021) y 'Ángeles inesperados', interpreta a Mary Ingalls, la hermana mayor responsable y serena. Su papel aporta equilibrio y madurez al núcleo familiar, mostrando la importancia de la educación y la disciplina.

'La casa de la pradera' tiene 8 capítulos en su primera temporada

'La casa de la pradera' tiene 8 capítulos en su primera temporada. Foto: Netflix

Jocko Sims como Dr. George Tann

Jocko Sims, actor estadounidense de 45 años, reconocido por su trabajo en 'New Amsterdam' (2018-2023) y 'Grown' (2023), encarna al Dr. George Tann, médico de la comunidad. Su personaje representa la figura de confianza y apoyo en tiempos de enfermedad y crisis.

Otros personajes destacados

La serie 'La casa de la pradera' de Netflix también incluye a Warren Christie como John Edwards, Wren Zhawenim Gotts como Good Eagle, Meegwun Fairbrother como William Mitchell, Alyssa Wapanatâhk como Sol Blanco, entre otros. Por otro lado, la llegada de Nellie Oleson, la antagonista de la historia, está confirmada para la segunda temporada.

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