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'Minions y monstruos' llega a los cines peruanos este 1 de julio: cuándo inicia la preventa y dónde ver la película animada en Perú

La película 'Minions y monstruos' ya inició su preventa en Perú y llegará a los cines el 1 de julio. Conoce la fecha de estreno, cadenas disponibles como Cinemark, Cineplanet y más.

'Minions y monstruos' promete continuar con el éxito de la franquicia animada. Foto: Captura YouTube
'Minions y monstruos' promete continuar con el éxito de la franquicia animada. Foto: Captura YouTube
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El regreso de los personajes más populares de la animación contemporánea ya es oficial con 'Minions y monstruos', una nueva producción de Illumination que se prepara para desembarcar en la cartelera peruana. La expectativa por el estreno ha crecido tras la activación de la preventa en diversas cadenas de cine, lo que permite al público asegurar sus entradas antes del lanzamiento.

La película forma parte de la estrategia de estrenos familiares que suele dominar la temporada de mitad de año, especialmente en el contexto del inicio de las vacaciones escolares. Con una propuesta centrada en el humor visual y el caos característico de la franquicia, el título busca mantener su éxito global.

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¿Cuándo se estrena 'Minions y monstruos' en Perú?

El estreno de 'Minions y monstruos' en Perú está programado para el miércoles 1 de julio, fecha en la que la película llegará oficialmente a todas las salas de cine del país.

Este lanzamiento se perfila como uno de los más importantes dentro del calendario de estrenos animados del mes, impulsado por la popularidad de la franquicia y su fuerte conexión con el público familiar.

La producción de Illumination retoma el universo de los personajes amarillos que han marcado presencia en la industria cinematográfica durante los últimos años, con lo que se consolida como un fenómeno global. En esta ocasión, el estudio apuesta nuevamente por una narrativa ligera, cargada de situaciones cómicas y elementos visuales diseñados para mantener la atención de grandes y pequeños.

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Preventa activa de 'Minions y monstruos'

La preventa de entradas para 'Minions y monstruos' ya se encuentra disponible en Perú, lo que permite a los fanáticos adquirir sus boletos con anticipación antes del estreno oficial. Esta modalidad de venta anticipada se ha activado a través de las principales cadenas de cine del país, lo que facilita el acceso a funciones programadas para los primeros días de exhibición.

Entre las plataformas habilitadas destacan Cinemark, Cineplanet y Cinépolis, que han puesto a disposición del público sus canales digitales y físicos para la compra de entradas. La apertura de la preventa ha venido acompañada de una alta demanda inicial, impulsada por el interés del público en asegurar ubicaciones durante el primer fin de semana de estreno.

Cabe indicar que el lunes 29 de junio se realizará el ‘Minion Day’, una cita importante para que los fans peruanos puedan ser los primeros en verla en el cine.

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'Minions y monstruos' disponible en todos los cines en Perú

La llegada de 'Minions y monstruos' a los cines contempla su distribución en las principales cadenas a nivel nacional, lo que garantiza su presencia en complejos como Cinemark y Cineplanet, además de otras salas que operan en distintas regiones del país. Esta amplia cobertura asegura que el público pueda acceder al estreno en múltiples horarios y formatos.

Aunque los detalles de la trama se mantienen parcialmente reservados por el estudio, los avances promocionales anticipan una nueva aventura con desafíos inesperados para los protagonistas.

‘Los minions’ toman la Línea 1 del Metro de Lima

La diversión amarilla llegó sobre rieles. Como parte de la campaña de lanzamiento de ‘Minions & monstruos’ se presentó oficialmente el tren temático Minions & Monstruos en la Línea 1 del Metro de Lima, una intervención de alto impacto que convierte el traslado diario de miles de pasajeros en una experiencia visual, familiar y memorable.

Henry y James, los minions protagonistas de esta nueva entrega de Illumination y Universal Pictures, vinieron desde Hollywood para la inauguración y estuvieron presentes en el evento, que contó con la presencia de influencers, medios y representantes de la campaña, quienes conocieron de cerca esta propuesta pensada para llevar el universo de la película fuera de la pantalla grande y acercarlo al público en un espacio cotidiano y masivo.

El tren, intervenido por dentro y por fuera con personajes, colores y elementos gráficos de la película, invita a fans, familias y pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima a sumarse a una experiencia que promete muchas fotos, sonrisas y conversación.

'Los minions' toman la Línea 1 del Metro de Lima con una experiencia monstruosamente divertida.

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