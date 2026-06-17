La escuela Jim Jarmusch: “Father Mother Sister Brother”

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La última película de Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, ganadora del León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025, es para muchos críticos una obra maestra del cineasta estadounidense. Lo es igualmente para la gran y selecta minoría de sus seguidores. Esta impresión se refuerza tras la no muy comprendida The Dead Don´t Die (2019), comedia de terror sobre zombies, en donde factores como el cambio climático, por ejemplo, marcan la pauta de la historia; pero esta es presa de un ritmo letárgico y llena de referencias metacinematográficas que, a diferencia de otros proyectos del director, como Coffee and Cigarettes (2003), Stranger Than Paradise (1983), y Paterson (2016), por citar un puñado de trabajos emblemáticos, en los que también están las señas del ritmo lento y de las referencias al cine, es soporífera. Solo el tiempo determinará cuán obra maestra es este último proyecto de Jarmusch. Al menos para quien escribe, es una muy buena película. Veamos algunas razones.

Con Father Mother Sister Brother (Padre Madre Hermana Hermano), Jarmusch vuelve sobre el registro en el que la cotidianidad, y la epifanía que se desprende de ella, es la protagonista. Nos presenta tres historias cuyos ejes son un padre, una madre y dos hermanos gemelos. Empecemos de atrás hacia adelante.

En “Hermana Hermano” tenemos a los gemelos afroamericanos Skye (Indya Moore) y Billy (Luka Sabbat). Ambos se reúnen después de muchos años sin verse para dirigirse al departamento en París en donde sus padres vivían antes de morir en un accidente aéreo (el avión era piloteado por la madre). Por el diálogo que sostienen en el auto, se deduce que han sido criados bajo una mentalidad abierta. Billy le muestra a Skye algunas fotografías y documentos que ha encontrado sobre sus padres. Esos documentos refuerzan la extrañeza sobre quiénes fueron en realidad sus progenitores (identificaciones falsas y certificados de matrimonio falsos) y se afianza el sentido de protección mutua entre los dos hermanos.

Billy (Luka Sabbat) y Skye (Indya Moore). Imagen: MUBI.

En “Madre” tenemos a la escritora Catherine Russell (Charlotte Rampling), quien espera la llegada de sus hijas Timothea (Cate Blanchett) y Lilith (Vicky Krieps) para la inevitable reunión anual. Las hermanas llegan por separado y, desde el momento que se sientan a compartir la mesa, es notoria la desconexión de la madre artista con sus hijas. Ella no las entiende, pero no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque en el fondo no le interesa lo que hagan con sus vidas siempre y cuando se encuentren bien. Esta historia está ambientada en la literaria Dublín.

“Padre” es una pequeña obra maestra. Está ambientada en una zona rural de Estados Unidos en donde vive un padre (el músico Tom Waits) en estado de pobreza. Sus hijos, Jeff (Adam Driver) y Emily (Mayim Bialik), se dirigen a verlo. Las últimas noticias que se tienen de él no son de las mejores en cuanto a su salud y calidad de vida. El padre no ha sido un padre atento. A los tres los une el sentimiento de la madre y esposa que ha fallecido. El padre no tiene ni para el té (Jeff le lleva una caja de víveres). Cuando los hijos se retiran, el padre comienza a ordenar la casa. Quita de los muebles la tapicería antigua, que revela, oh sorpresa, un sillón de lujo; se quita el abrigo, dejando al descubierto un Rolex original que Jeff creyó ver durante la visita. Con el dinerito que le dio Jeff antes de despedirse, el padre llama a una amiga y la invita a cenar. La camioneta sucia y destartalada que los hermanos vieron al llegar era un pantallazo; el padre se dirige a ver a su amiga en un auto moderno que retira del garaje.

El cine de Jarmusch es poético. Dice más en los silencios y en las sugerencias que en lo explícito. Como ya hemos indicado en su momento, para apreciar este cine, el espectador tiene que poner de su parte. El tiempo invertido en películas como Father Mother Sister Brother vale la pena. Ensancha la visión de la vida. En Mubi y en el Centro Cultural PUCP (otra cosa verla en pantalla grande).