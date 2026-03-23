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Disney estrena el primer vistazo de 'Moana' live action con Dwayne Johnson, 'La Roca', como Maui

El live action de 'Moana' presentó su primer tráiler oficial, en una adaptación que apuesta por mantener la esencia de la historia original y ofrecer una experiencia fiel a la cultura polinesia.

Tráiler de Moana Live action con Dwayne Johnson. Foto: composición LR/Disney
Tráiler de Moana Live action con Dwayne Johnson. Foto: composición LR/Disney

Disney presentó el primer tráiler oficial de 'Moana' live action, generando gran expectativa entre los fanáticos al mostrar por primera vez a Dwayne Johnson, 'La Roca', interpretando a Maui. El avance marca un momento clave para esta esperada adaptación, que busca trasladar a acción real uno de los mayores éxitos animados de la compañía.

La adaptación fue anunciada oficialmente el 3 de abril del 2023 por Dwayne Johnson, quien además se desempeña como productor del filme, evidenciando su compromiso con el proyecto y su intención de rendir homenaje a la cultura polinesia.

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¿Qué revela el tráiler del live action de 'Moana' y qué se puede esperar de la película?

El tráiler de 'Moana' live action deja ver que la película mantendrá la esencia de la historia original, centrada en una joven aventurera que recibe el llamado del océano para salvar a su pueblo y devolver la armonía a su entorno. Esta fidelidad narrativa ha sido una de las prioridades de Disney, que ha apostado por respetar los elementos clave de la cinta animada de 2016.

El guion está a cargo de Jared Bush y Dana Ledoux Miller, mientras que la música será supervisada por Mark Mancina, reconocido por su trabajo en producciones como 'Tarzán' y 'Tierra de osos'. A esto se suma la dirección de Thomas Kail, quien ha dirigido exitosos musicales de Broadway como 'In the Heights' y 'Hamilton', ambos de Lin-Manuel Miranda.

El elenco también incluye a John Tui, Franki Adams y Rena Owen, quienes interpretarán a la familia de Moana. Además, el rodaje se realizó principalmente en Hawái, aprovechando paisajes naturales para dar autenticidad a la historia, mientras que algunas escenas marítimas fueron grabadas en estudios de Atlanta con grandes sets acuáticos.

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¿Cuándo se estrena el live action de 'Moana'?

El esperado 'Moana' live action ya tiene fecha de estreno confirmada. La película llegará a los cines el 10 de julio del 2026 a nivel internacional, mientras que en Latinoamérica su lanzamiento está previsto para el 9 de julio del 2026.

Este estreno forma parte de la estrategia de Disney de apostar por adaptaciones en acción real de sus historias más exitosas, con el objetivo de conquistar tanto a nuevas audiencias como a los seguidores de la versión original.

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