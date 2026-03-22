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Daredevil: Born Again temporada 2: calendario completo de estreno de episodios en Disney Plus

Conoce todos los detalles para que no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Daredevil: Born Again temporada 2

'Daredevil: born again 2' es una de las temporadas más esperadas por los fans de UCM. Foto: Disney.
'Daredevil: born again 2' es una de las temporadas más esperadas por los fans de UCM. Foto: Disney.

‘Daredevil: Born Again’ se prepara para enfrentar un nuevo desafío: su segunda temporada, que tiene la compleja misión de afianzar el regreso del héroe de Hell’s Kitchen al corazón del Universo Cinematográfico de Marvel. Más allá del emblemático traje y las espectaculares escenas de acción, la serie debe demostrar si puede cautivar tanto a los fanáticos de la era de Netflix como a aquellos que han descubierto a Matt Murdock (Charlie Cox) a través de Disney+.

En esta nueva entrega, se reintroduce a Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) en su papel como alcalde de Nueva York, lo que sitúa a Daredevil en su entorno habitual: la ambigua línea entre la ley y la justicia. La trama se adentra en el conflicto entre Matt Murdock y Kingpin, además de ofrecer la oportunidad de ver nuevamente a personajes como Jessica Jones (Krysten Ritter).

PUEDES VER: Marvel: Charlie Cox afirma que la segunda temporada de 'Daredevil' será la última

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Calendario de estreno de cada episodio de Daredevil: Born Again temporada 2

Disney+ ha decidido implementar nuevamente un modelo de lanzamiento completamente semanal, con el objetivo de fomentar una conversación prolongada sobre sus producciones durante un periodo de dos meses.

Esta estrategia permite que cada episodio tenga su propio espacio y recorrido en las redes sociales, generando un mayor interés y discusión entre los espectadores. En este contexto, se ha anunciado el calendario de estrenos para la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again', que promete captar la atención de los fanáticos de la serie.

  • Episodio 1: martes 24 de marzo del 2026
  • Episodio 2: martes 31 de marzo del 2026
  • Episodio 3: martes 7 de abril del 2026
  • Episodio 4: martes 14 de abril del 2026
  • Episodio 5: martes 21 de abril del 2026
  • Episodio 6: martes 28 de abril del 2026
  • Episodio 7: martes 5 de mayo del 2026
  • Episodio 8 (final de temporada): martes 12 de mayo del 2026

PUEDES VER: Daredevil: Born Again – ¿Cuándo se estrena, quiénes actúan y cómo verla?

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¿A qué hora se estrenan los episodios de ‘Daredevil: Born Again temporada 2’?

Los capítulos de la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’ está programado para lanzarse en horario nocturno en la mayoría de países en Latinoamérica. Aquí el horario por cada país.

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7.00 p. m. (martes)
  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8.00 p. m. (martes)
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9.00 p. m. (martes)
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 10.00 p. m. (martes)
  • España: 2.00 a. m. (miércoles)
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