HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cultural

"Joy Division", el documental

De los no pocos trabajos generados por la figura de Ian Curtis y Joy Division, el proyecto de Grant Gee es el más cohesionado de lo que hemos podido ver. 

Joy Division. Imagen: Mubi.
Joy Division. Imagen: Mubi.

Joy Division, la legendaria banda inglesa de Manchester, se ha visto favorecida en el imaginario de las nuevas generaciones gracias a las muy buenas películas que esta (in)directamente ha inspirado, como 24 hour party people (2002), de Michael Winterbottom, y Control (2007), de Anton Corbijn. Fácil, ambos proyectos podrían figurar entre las mejores 30 películas de la década antepasada. En lo personal, me inclino por la primera, por su registro que echa mano de la ficción y de la no ficción.

Joy Division, pese a no existir, lo tiene todo para perdurar. Talento, por un lado, y el efecto tanático por el otro, en el que se yergue la aún joven figura del cantante Ian Curtis, muerto por propia voluntad, a la edad de 24 años, el 18 de mayo de 1980. Cierto es que la banda se recuperó de tamaño golpe, manteniendo vivo el proyecto musical primigenio con las entendibles variables que descollaron en lo que conocemos hoy en día como New Order.

Este cuarteto, que la rompió en la segunda mitad de los 70, merecía su documental. Confieso que minutos antes de verlo, pensé que me toparía con el refrito de la explotación de la imagen del suicida frontman. Pero no. Felizmente, me equivoqué. El documental Joy Division (2007/me consta que mucha gente no lo ha visto, por eso lo comentamos) es una joya, un diamante de paranoica música oscurantista que cimentó las bases de lo que sería el rock pop ochentero.

El director Grant Gee equipara, en justa medida, el protagonismo de sus entrevistados. No deja de abordar, como es obvio, la figura de Curtis, pero lo más importante: resalta a la banda en su conjunto. En este sentido, Peter Hook, Bernard Sumner y Stephen Morris no son menos, cada quien sirve de pieza clave para entender lo que fue Joy Division, afianzando el concepto de que el grupo no era exclusivamente una figura, sino un amalgamiento de sensibilidades ansiosas por huir de la modorra de Manchester.

Joy Division solo grabó dos álbumes, Unknown Pleasures (1979) y Closer (1980). Sus canciones se siguen escuchando y bailando hasta hoy en todas las discotecas del mundo que ostenten buen gusto. Pensemos en “Transmission”.

Grant Gee ahonda en los impulsos que condujeron la grabación de ese par de álbumes, en cuyos procesos de edición tuvo mucho que ver Martin Hannett, genuina leyenda de la producción musical.

Este par de trabajos vienen a ser la radiografía de lo que significaba vivir en una ciudad en donde no había árboles, en la que en cada esquina te topabas con una fábrica abandonada, en cuyas calles veías a miles de jóvenes que no sabían qué hacer con sus vidas.

Joy Division recogió ese espíritu de desazón y perdición, cuando valía más ser un nihilista drogo que un esforzado ciudadano razonable y aceptado, por supuesto, por la sociedad.

La música de Joy Division y, posteriormente, New Order, está presente en la creación contemporánea. Joy Division es cultura. Sin duda.

Joy Division, New Order, Ian Curtis, Peter Hook, o como les guste ver el orden, son hoy en día faros culturales. De alguna manera, la narrativa, la poesía, las artes plásticas y visuales, el cine y el teatro, se nutren directa e indirectamente de la poética de esta banda que se formó en tiempos recios.

Que sigamos escuchando su música y apreciando la poesía de sus letras, no es poco.

Notas relacionadas
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La primera obra de teatro de Mario Vargas Llosa

La primera obra de teatro de Mario Vargas Llosa

LEER MÁS
La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

LEER MÁS
Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

LEER MÁS
Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

Herbert Rodríguez: “Todos los prosendero o promartacos de los 80, les dieron la excusa a los gobiernos para levantar el cuco del terrorismo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Cultural

La primera obra de teatro de Mario Vargas Llosa

La Orquesta Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, una de las mejores del mundo, debuta en el Perú

Ray Loriga: “El que habla de escribir, no es el que escribe”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota