‘Monster, The Ed Gein’: ¿qué trauma le ocurrió en la infancia al famoso asesino serial?

Netflix ha lanzado ‘Monster: The Ed Gein Story’, una serie creada por Ryan Murphy que se adentra en la vida y los traumas de uno de los asesinos más notorios de Estados Unidos. Esta producción examina los oscuros episodios de la existencia de Ed Gein, revelando cómo su infancia, caracterizada por el control extremo de su madre, Augusta Gein, y un profundo aislamiento.

Mediante testimonios de expertos y una cuidadosa reconstrucción histórica, ‘Monster: The Ed Gein Story’ presenta una inquietante perspectiva sobre la evolución de la mente de Gein desde su niñez. La serie, estrenada el 3 de octubre de 2025, explora el entorno religioso opresivo, la influencia dominante de Augusta y la ausencia de su padre, quien era alcohólico.

¿Qué trauma ocurrió en la vida de Ed Gein, asesino serial, durante su niñez?

La infancia de Ed Gein estuvo marcada por la influencia de su madre, Augusta Gein, una figura autoritaria y religiosa que lo aisló del mundo exterior, generando en él un profundo temor hacia la sociedad. Este entorno, sumado a su obsesión por su madre, contribuyó a su desarrollo psicológico desviado.

Tras el fallecimiento de Augusta, Ed mantuvo su habitación tal como estaba y comenzó a exhibir comportamientos perturbadores, como desenterrar los cuerpos de mujeres que se asemejaban a ella. Estos actos aberrantes culminaron en crímenes y en la creación de objetos macabros a partir de restos humanos.

Según expertos citados por Biography, la tiranía materna pudo haber influido en la formación de un complejo de Edipo en Ed. A lo largo de su vida, el joven nunca estableció relaciones románticas, y su obsesión por su madre se intensificó, alcanzando niveles repugnantes. Esta infancia marcada por el trauma, como se detalla en la serie, podría explicar sus conductas delictivas.

La falta de socialización, la ausencia de una figura paterna y la sobrecarga de responsabilidades domésticas bajo la vigilancia de su madre reforzaron un apego patológico y una percepción distorsionada de la realidad.