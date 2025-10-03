'Bon appétit, majestad' capítulo especial: fecha, hora y dónde ver el episodio extraen español

El final del episodio 12 de 'Bon appétit, majestad' conmovió a millones de fanáticos en todo el mundo al mostrar el esperado reencuentro entre el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el mundo moderno. Sin embargo, la cadena coreana tvN sorprendió al anunciar un capítulo especial titulado 'No Leaving the Palace', que profundizará en detalles inéditos de la historia y promete mantener la emoción del público.

Este anuncio ha generado gran expectativa sobre la historia protagonizada por Im Yoon A y Lee Chae Min, personajes que culminaron con un final feliz en el capítulo final, en el que se vio cómo fue el emocionante reencuentro entre el rey Yi Heon y la chef Ji Young.

Episodio especial de 'Bon appétit, majestad'. Foto: difusión/Jeanneth Chingu

¿Cuándo se estrena el capítulo especial de 'Bon appétit, majestad'?

El episodio especial de 'Bon appétit, majestad' se estrenará este sábado 4 de octubre de 2025, en exclusiva por el canal de televisión coreano tvN. Tras la emisión de sus 12 capítulos regulares, este contenido extra busca responder dudas de la trama y ampliar el desenlace que dejó satisfechos, pero también curiosos, a los seguidores del drama.

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en España: 4.00 p. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del sábado 4 de octubre

¿A qué hora sale el capítulo extra de 'Bon appétit, your majesty'?

El estreno en Corea del Sur está programado para las 9:20 p. m. (KST). Esto significa que, en Perú, los fanáticos podrán verlo aproximadamente a las 10:00 a. m. del mismo día, siempre y cuando Netflix lo libere de manera simultánea en su catálogo. La expectativa es alta, pues la plataforma ha mantenido un calendario regular con cada entrega de la serie, que tuvo una duración aproximada de 80 minutos por capítulo.

¿Dónde ver el capítulo completo de 'Bon appétit, your majesty'?

El capítulo especial estará disponible a través de tvN en Corea del Sur y se espera que se suba también a Netflix, plataforma que posee los derechos de distribución internacional del drama. Para verlo en español latino, los usuarios deberán ingresar a la plataforma, seleccionar el audio doblado o activar subtítulos.

Netflix ofrece la serie en calidad HD y de forma legal, por lo que no es necesario recurrir a páginas externas ni a enlaces no oficiales. Cabe destacar que solo quienes cuenten con una suscripción activa podrán disfrutar del esperado episodio extra, que se perfila como el cierre definitivo de una de las producciones más populares del 2025.