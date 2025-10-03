HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Cultura Asiática

'Bon appétit, majestad' capítulo especial: fecha, hora y dónde ver el episodio extraen español

Luego de un emocionante desenlace final de 'Bon appétit, majestad', tvN confirmó que el k-drama tendrá un episodio especial que ha emocionado a sus seguidores. Descubre cuándo y cómo ver el capítulo extra en Netflix.

'Bon appétit, majestad' tiene 12 capítulos y no hay confirmación de una segunda temporada. Foto: composición LR/difusión
'Bon appétit, majestad' tiene 12 capítulos y no hay confirmación de una segunda temporada. Foto: composición LR/difusión

El final del episodio 12 de 'Bon appétit, majestad' conmovió a millones de fanáticos en todo el mundo al mostrar el esperado reencuentro entre el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el mundo moderno. Sin embargo, la cadena coreana tvN sorprendió al anunciar un capítulo especial titulado 'No Leaving the Palace', que profundizará en detalles inéditos de la historia y promete mantener la emoción del público.

Este anuncio ha generado gran expectativa sobre la historia protagonizada por Im Yoon A y Lee Chae Min, personajes que culminaron con un final feliz en el capítulo final, en el que se vio cómo fue el emocionante reencuentro entre el rey Yi Heon y la chef Ji Young.

Episodio especial de 'Bon appétit, majestad'. Foto: difusión/Jeanneth Chingu

Episodio especial de 'Bon appétit, majestad'. Foto: difusión/Jeanneth Chingu

PUEDES VER: Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del drama coreano de Netflix

lr.pe

¿Cuándo se estrena el capítulo especial de 'Bon appétit, majestad'?

El episodio especial de 'Bon appétit, majestad' se estrenará este sábado 4 de octubre de 2025, en exclusiva por el canal de televisión coreano tvN. Tras la emisión de sus 12 capítulos regulares, este contenido extra busca responder dudas de la trama y ampliar el desenlace que dejó satisfechos, pero también curiosos, a los seguidores del drama.

  • Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del sábado 4 de octubre
  • Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del sábado 4 de octubre
  • Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del sábado 4 de octubre
  • Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. sábado 4 de octubre
  • Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en España: 4.00 p. m. del sábado 4 de octubre
  • Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del sábado 4 de octubre

PUEDES VER: 'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

lr.pe

¿A qué hora sale el capítulo extra de 'Bon appétit, your majesty'?

El estreno en Corea del Sur está programado para las 9:20 p. m. (KST). Esto significa que, en Perú, los fanáticos podrán verlo aproximadamente a las 10:00 a. m. del mismo día, siempre y cuando Netflix lo libere de manera simultánea en su catálogo. La expectativa es alta, pues la plataforma ha mantenido un calendario regular con cada entrega de la serie, que tuvo una duración aproximada de 80 minutos por capítulo.

¿Dónde ver el capítulo completo de 'Bon appétit, your majesty'?

El capítulo especial estará disponible a través de tvN en Corea del Sur y se espera que se suba también a Netflix, plataforma que posee los derechos de distribución internacional del drama. Para verlo en español latino, los usuarios deberán ingresar a la plataforma, seleccionar el audio doblado o activar subtítulos.

Netflix ofrece la serie en calidad HD y de forma legal, por lo que no es necesario recurrir a páginas externas ni a enlaces no oficiales. Cabe destacar que solo quienes cuenten con una suscripción activa podrán disfrutar del esperado episodio extra, que se perfila como el cierre definitivo de una de las producciones más populares del 2025.

Notas relacionadas
¿'Monster, Ed Gein' está inspirado en una historia real?

¿'Monster, Ed Gein' está inspirado en una historia real?

LEER MÁS
Estrenos de octubre 2025 en Netflix: nuevas series y películas para maratonear

Estrenos de octubre 2025 en Netflix: nuevas series y películas para maratonear

LEER MÁS
'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'See You in My 19th Life' FINAL explicado: ¿Ban Ji Eun y Seo Ha tuvieron su final feliz?

'See You in My 19th Life' FINAL explicado: ¿Ban Ji Eun y Seo Ha tuvieron su final feliz?

LEER MÁS
'Bon appétit, majestad': reparto completo: actores y personajes del k-drama más visto en Netflix

'Bon appétit, majestad': reparto completo: actores y personajes del k-drama más visto en Netflix

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
“Alice in Borderland 2”, actores y personajes: ¿quién es quién en la segunda temporada del dorama?

“Alice in Borderland 2”, actores y personajes: ¿quién es quién en la segunda temporada del dorama?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Cultura Asiática

'El genio y los deseos': ¿a qué hora se estrena en Netflix el nuevo drama coreano?

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': así terminó el capítulo 12 del drama coreano de Netflix

¿'Bon appétit, majestad' tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber del drama coreano tras su impactante final

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025