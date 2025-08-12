La inesperada razón por la que el tío Lucas tiene licencia peruana en 'Merlina 2'

La segunda temporada de 'Merlina', la serie de Netflix inspirada en el universo de los Addams, ha dejado una curiosa sorpresa para los espectadores peruanos. En medio de los enigmas y el humor oscuro que caracterizan la historia, un detalle visual ha captado la atención: el tío Lucas aparece con una licencia de conducir peruana.

La nueva entrega se estrenó el 6 de agosto de 2025 y llegó dividida en dos partes, con los primeros cuatro episodios ya disponibles y los restantes programados para el 3 de septiembre. Desde su debut, ha generado gran expectativa entre los seguidores de la historia, consolidando su posición como uno de los lanzamientos más exitosos del año en la plataforma. Jenna Ortega retoma su papel como Merlina Addams y también participa como productora ejecutiva.

Tío Lucas sorprende en 'Merlina 2' con licencia peruana

Este documento aparece en el cuarto episodio, titulado 'Si estas sombrías paredes hablaran', y se muestra en primer plano con claridad suficiente para leer el nombre 'Fester Fernández', la categoría de conducción y el escudo nacional, lo que ha generado revuelo entre los fans locales.

Durante el episodio, el tío Lucas se infiltra en el manicomio Willow Hill para ayudar a Merlina en una investigación. Para lograrlo, provoca su arresto tras causar destrozos en un hotel mientras canta en una bañera llena de patitos de goma. Al ser detenido, la policía revisa sus pertenencias y encuentra más de treinta licencias de conducir falsas. La peruana es una de las que brilla con detalle en pantalla.

Perú aparece más de una vez en 'Merlina 2'

La licencia peruana del tío Lucas no es la única mención al país en 'Merlina 2'. En el segundo episodio, Morticia Addams, interpretada por Catherine Zeta-Jones, señala que unas cabezas decorativas en su sala fueron traídas por Vasco, el tío de Homero, durante una expedición en la selva peruana. El comentario, cargado de humor macabro, sugiere que uno de los cráneos podría pertenecer al propio Vasco.

Estas referencias han sido celebradas por los seguidores peruanos, quienes han compartido capturas y comentarios en redes sociales. Aunque breves, los guiños han generado un inesperado vínculo entre la familia Addams y Perú, dejando abierta la posibilidad de que el país vuelva a aparecer en futuras entregas.