Jenna Ortega resaltó el trabajo de sus compañeras de reparto, como parte escencial del mensaje feminista de la serie. | Foto: Composición LR / Marca/ Instagram

La primera parte de la segunda temporada de 'Merlina' es un éxito en Netflix. El retorno de las aventuras de la hija mayor de los Addams cautivó a los fanáticos que esperan con ansias el estreno de la segunda parte, en septiembre de este año. Por ello, no es de extrañar que su protagonista hablara del impacto que tiene la serie en sus seguidores.

Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina Addams, no dudó en enfatizar en el mensaje feminista que ofrece la producción de Netflix, sobre todo por la variedad de mujeres en el elenco. ”Siento que la serie puede inspirar a cualquiera, pero lo que más me enorgullece es la fuerza de nuestros personajes femeninos”, dijo la actriz y ahora productora en una entrevista.

¿Qué dijo Jenna Ortega de la nueva temporada de 'Merlina'?

La actriz de 22 años brindó declaraciones para Radio Times, diciendo que su 'Merlina' continúa con el largo legado de 'La Familia Addams'. Asímismo, reconoció que la mayor parte de los personajes femeninos son mujeres complejas, con más de una capa en su interpretación. Así, no solo destaca a Catherine Zeta-Jones y a la Dama Joanna Lumley, quienes son su familia en la ficción, sino también a Emma Myers y a Joy Sunday, que interpretan a sus compañeras de clases.

“Siento que hay una mujer con la que cualquiera puede conectar. Son mujeres glamorosas, generosas y con un talento increíble”, destacó Ortega. Estas declaraciones se suman a los comentarios que la actriz lanzó antes del estreno de la segunda temporada. En ellos, criticó que hayan decidido incluir a Merlina en un triángulo amoroso, cuando es un personaje que le cuesta mantener vínculos sociales, incluso con su mejor amiga. Por ello, desde que asumió el papel como productora de la serie, se encargó de desligar a su personaje de cualquier tipo de trama amorosa.

Jenna Ortega junto a Catherine Zeta-Jones y Joanna Lumley, quienes son su familia en la ficción. Foto: StillMoving.Net for Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de 'Merlina'?

La segunda parte de 'Merlina 2' llegará el 3 septiembre, según lo anunció la gran N en su plataforma. La división de una nueva temporada de la serie es una estrategia que usan varios servicios para aprovechar la popularidad y mantener la suscripción de los televidentes. No por nada, la producción es la tercera más vista en la serie de Netflix, tras su estreno en el 2022.

Con la resolución de quién es el acosador de la protagonista, los fans están ansiosos por descubrir los nuevos secretos que esconden los pasillos de 'Nunca Más', sobre todo con la llegada de su abuela. Además, se deja entrever que el nuevo director está planeando algo secreto, mientras que dejan en vilo de quién es la mujer que Merlina rescata del manicomio.