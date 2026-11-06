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La búsqueda de la identidad: “Sexanxiofilia” de Teo Baertl Grau

En estas páginas se percibe el dolor de una sensibilidad, pero esta no se muestra, porque la idea no es la queja, sino la celebración de la búsqueda de la identidad y la plenitud de haber encontrado un lugar en el mundo.

“Sexanxiofilia” (Zebra Comunicación). Imagen: Difusión.
“Sexanxiofilia” (Zebra Comunicación). Imagen: Difusión.
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En la tradición literaria peruana no tenemos una gran lista de libros testimoniales, pero de lo que hay, podemos notar la existencia de un generoso puñado de títulos que transitan por el periodismo, la memoria literaria e histórica. Pensemos en Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, Los rendidos de José Carlos Agüero, Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán y La distancia que nos separa de Renato Cisneros. La lista puede aumentar un poco más, sin duda.

A este grupo de publicaciones, habría que sumar Sexanxiofilia (Zebra Comunicación) del artista multidisciplinario, antropólogo y psicólogo Teo Baertl Grau. Este es el primer libro de Baertl Grau y solo el tiempo dirá si se mantendrá vigente. Claro, esta es una máxima que se aplica a toda manifestación artística, pero en este caso, hay que hacer un subrayado porque Sexanxiofilia es un libro distinto en nuestro circuito. Estéticamente es bello y lo que el artista cuenta en él, mediante palabras, fotos del archivo familiar y documentos de su infancia, es su tránsito personal: el cómo pasó de ser Chiara a Teo.

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Publicado por Zebra Comunicación. Disponible en plataforma y librerías. Precio: S/ 119. Imagen: Difusión.. Precio:

Publicado por Zebra Comunicación. Disponible en plataforma y librerías. Precio: S/ 119. Imagen: Difusión..

El discurso (narrativo y visual) del autor parte de la definición de sexanxiofilia (sexo, ansiedad y filia). Pero más que un testimonio que podríamos ubicar en lo trans, la luz de la publicación se conduce en una sensibilidad pautada por una memoria honesta (pensemos, al respecto, en las fotos familiares), mediante la cual nuestro autor no explica la razón de sentirse diferente (testimonios así tenemos de sobra en la producción cultural), sino que le muestra al lector su sensibilidad mediante una mirada estética de la vida.

En estas páginas se percibe el dolor de una sensibilidad, pero esta no se muestra, porque la idea no es la queja, sino la celebración de la búsqueda de la identidad y la plenitud de haber encontrado un lugar en el mundo. Baertl Grau cuenta su historia desde sus canales de expresión, que podríamos asociar con una ética de artista. Este no es el libro de un farsante, menos el de un posero.

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