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Cine y series

‘La Tribu’ entre las cuatro películas más vistas en Perú: ¿a cuántos espectadores llevó en su primer fin de semana?

'La Tribu' tuvo un exitoso debut. Dirigida por Bruno Ascenzo, la película peruana ha recibido comentarios positivos, sorprendiendo incluso a quienes dudaban de su éxito.

La película peruana 'La Tribu' tuvo un exitoso debut, atrayendo a 40 mil espectadores en su primer fin de semana y posicionándose entre las más vistas del país. Foto: difusión.
La película peruana 'La Tribu' tuvo un exitoso debut, atrayendo a 40 mil espectadores en su primer fin de semana y posicionándose entre las más vistas del país. Foto: difusión.
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La película peruana 'La Tribu' tuvo un exitoso debut en los cines nacionales. Bajo la dirección de Bruno Ascenzo, la cinta logró convocar a 40 mil espectadores durante su primer fin de semana de estreno, posicionándose entre las 4 producciones cinematográficas más vistas del país.

Incluso personas que no le tenían fe a la película han salido satisfechas de las salas y está teniendo uno de los boca a boca más positivos de los últimos años, expresó Phillip Chu Joy﻿, quien sorprendió con su primer cameo en una película. Me siento muy orgulloso de haber sido parte de este bonito proyecto con gente muy talentosa y que la audiencia le esté dando pulgares arriba y recomendándola, añadió en sus redes sociales.

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¿Quién es quién en ‘La Tribu’, la nueva película de Bruno Ascenzo que llega a los cines este jueves 8 de octubre?

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'La Tribu' sigue en las salas de cine

El largometraje cuenta con un destacado elenco integrado por Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Diego Pérez, Oscar Meza, Alejandro Villagómez y Luciana Arispe. La historia traslada a la pantalla grande las divertidas situaciones y los conflictos familiares que hicieron de la puesta en escena original uno de los montajes teatrales más populares y comentados de los últimos años.

'La Tribu', que se estrenó el 8 de octubre, fue escrita por Ítalo Cordano, quien estuvo a cargo de adaptar su propia obra teatral al formato cinematográfico. La producción estuvo liderada por Enid 'Pinky' Campos, con la coproducción de Los Productores y la participación de Phillip Chu Joy como productor asociado. Por su parte, BF Distribution se encarga de distribuir la cinta en el país.

Tras su buena acogida inicial, 'La Tribu' continúa disponible en las salas de cine del Perú, con la expectativa de mantener su convocatoria y convertirse en una de las películas nacionales con mayor asistencia de público del año.

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