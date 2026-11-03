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VisionQuest capítulo 7: fecha y horario de estreno del penúltimo episodio de la serie en Disney Plus

El penúltimo capítulo de VisionQuest llegará a Disney Plus el martes 3 de noviembre de 2026. Conoce a qué hora estará disponible en cada país de Latinoamérica.

VisionQuest entra a su recta final en Disney Plus. Foto: Composición LR/Captura/'X'
VisionQuest entra a su recta final en Disney Plus. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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La historia de VisionQuest se acerca a uno de sus momentos más importantes con el estreno de su séptimo episodio. La producción de Marvel para Disney Plus entra en la recta final de su primera temporada con una entrega que antecede al desenlace y promete avanzar en los principales misterios que rodean al protagonista. Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya pueden consultar la fecha y el horario para disfrutar de este nuevo capítulo.

El lanzamiento está programado para el martes 3 de noviembre de 2026, con disponibilidad en distintos momentos según el huso horario de cada territorio. Por ello, conocer la hora correspondiente a cada país de Latinoamérica será fundamental para quienes quieran seguir la trama desde el primer momento y evitar posibles spoilers.

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Vision le da el poder a Ultrón: fecha, hora y cómo ver los episodios 5 y 6 de VisionQuest en Disney Plus

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VisionQuest capítulo 7: ¿cuándo se estrena el nuevo episodio?

El episodio 7 de VisionQuest se estrenará el martes 3 de noviembre de 2026 en Disney Plus. Esta entrega tendrá especial relevancia dentro de la temporada, ya que será la penúltima antes del capítulo que cerrará la historia en la plataforma de streaming durante la semana siguiente.

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La serie cuenta con un total de ocho episodios en su primera temporada, por lo que el lanzamiento de esta semana marcará el inicio de la recta final. La trama está centrada en la búsqueda de identidad de Visión y en los acontecimientos relacionados con Ultrón, además de los interrogantes que involucran a Tommy Shepherd.

Marvel mantiene el formato de publicación semanal para esta producción, una dinámica que permite desarrollar progresivamente los acontecimientos y mantener la expectativa de los espectadores hasta la emisión del desenlace. En ese contexto, el capítulo 7 será una pieza importante para preparar el cierre de la historia y resolver parte de las incógnitas presentadas a lo largo de la temporada.

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VisionQuest capítulo 3 y 4: fecha y horario de estreno de los nuevos episodios de la serie de Marvel en Disney+

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Horario de estreno del episodio 7 de VisionQuest en Disney Plus

Estos son los horarios de estreno del penúltimo episodio de VisionQuest

HorarioPaíses
7:00 p. m.México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
8:00 p. m.Perú, Colombia, Panamá y Ecuador.
9:00 p. m.Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico.
10:00 p. m.Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Estados Unidos:

  • 6.00 p. m.: zona del Pacífico.
  • 9.00 p. m.: zona del Este.

Los suscriptores podrán disfrutar del penúltimo episodio a través de Disney Plus, siempre que cuenten con una suscripción activa.

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