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'La chispa del amor' reparto: actores y personajes de la nueva serie coreana original de Netflix

Una nueva serie coreana llega a Netflix en octubre. 'La chispa del amor', con Chae Soo Bin de 'Cuando el teléfono suena', combina romance y fantasía en una premisa poco habitual.

K-drama 'La chispa del amor' tendrá 10 capítulos en Netflix.
K-drama 'La chispa del amor' tendrá 10 capítulos en Netflix.Foto: Netflix
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Entre los estrenos coreanos de octubre de 2026, ‘La chispa del amor’ destaca por una premisa poco habitual. La nueva serie de Netflix combina romance, fantasía y drama corporativo con la historia de un hombre que depende de un corazón artificial para sobrevivir y una mujer capaz de generar electricidad.

La serie adapta el popular webtoon ‘Charge Me Up’ y cuenta con un elenco encabezado por dos rostros muy conocidos entre los seguidores de los k-dramas. A continuación, repasamos quién es quién en esta nueva apuesta surcoreana.

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¿De qué trata ‘La chispa del amor’?

La trama de ‘La chispa del amor’ sigue a Baek Ho Rang, heredero de una poderosa familia empresarial, cuya vida depende de un corazón artificial que necesita ser recargado. Cuando una emergencia médica altera sus planes, conoce a Na Bo Bae, una guionista que desarrolló la capacidad de generar electricidad después de ser alcanzada por un rayo durante su infancia.

Lo que comienza como una necesidad terminará acercando a ambos protagonistas en una historia que mezcla elementos fantásticos con romance. La serie se estrena el 9 de octubre de 2026 en Netflix y contará con 10 episodios.

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Reparto principal de ‘La chispa del amor’

Kim Young Kwang es Baek Ho Rang

Kim Young Kwang interpreta al protagonista de la historia, un heredero que intenta mantener en secreto su delicada condición mientras lucha por el futuro de la empresa familiar. El actor es recordado por dramas como ‘Love Rain’, ‘The Secret Life of My Secretary’ y ‘Somebody’.

Chae Soo Bin es Na Bo Bae

La actriz Chae Soo Bin da vida a Na Bo Bae, una guionista con una habilidad extraordinaria que cambiará su destino. Entre sus trabajos más conocidos figuran ‘Cuando el teléfono suena’, ‘A Piece of Your Mind’ y ‘The Fabulous’.

Elenco completo de ‘La chispa del amor’

  • Cha Woo Min es Ji Eun Ho
  • Jung Jae Kwang es Choi Do Yun
  • Shin Do Hyun es Han Seol Hui
  • Kim Ah Young es Jo Seo Jeong
  • Heo Dong Won es Yoon Jae Ho.

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