¿Quién es quién en 'El círculo'? Descubre la lista de actores y personajes de la nueva serie mexicana de Netflix

'El círculo' es la nueva apuesta de Netflix por el suspenso mexicano y presenta una historia marcada por secretos, amistades en riesgo y un asesinato que desencadena una cadena de acontecimientos. La serie adapta la novela 'Los corruptores', escrita por Jorge Zepeda Patterson, y sigue a cuatro amigos de toda la vida que terminan involucrados en una situación que amenaza con cambiar sus vidas.

La producción tiene previsto su estreno para el miércoles 7 de octubre de 2026. El detonante de la trama es la aparición de un video relacionado con el asesinato de la famosa actriz Pamela Dosantos. El material, difundido por uno de los protagonistas, abre la puerta a una red de chantajes y pone en peligro los secretos que los cuatro amigos han intentado mantener ocultos.

Reparto principal de 'El círculo', la nueva serie mexicana de Netflix

El reparto de 'El círculo' está encabezado por cuatro intérpretes que dan vida al grupo de amigos alrededor del cual se desarrolla la historia. Osvaldo Benavides interpreta a Jaime, uno de los integrantes del cuarteto protagonista y una pieza central de los acontecimientos que sacuden a este grupo.

Michel Brown asume el papel de Tomás, el personaje responsable de desatar el conflicto después de difundir en sus redes sociales el video prohibido relacionado con el caso. El actor es conocido por trabajos anteriores como 'Pasión de gavilanes' y 'Hernán', producciones que forman parte de su trayectoria televisiva.

Por su parte, Zuria Vega interpreta a Amelia, la única mujer dentro del grupo de cuatro amigos. La actriz mexicana cuenta con experiencia en producciones como 'Mi marido tiene más familia', donde alcanzó reconocimiento por su trabajo. Su personaje forma parte del núcleo principal de esta serie mexicana.

El cuarteto se completa con Raúl Briones, quien interpreta a Mario. El actor ha participado en producciones como 'La cocina', 'Una película de policías' y 'Paraíso perdido'. De esta manera, Benavides, Brown, Vega y Briones conforman el reparto protagonista de 'El círculo'.

¿Quiénes completan la lista de actores y personajes de 'El círculo'?

Además de los cuatro protagonistas, 'El círculo' cuenta con un reparto secundario integrado por intérpretes que amplían el universo de la producción. Entre ellos figuran Natalia Coronado como Jimena, Diego Sandoval como Nicolás, Mariané Cartas como Viridiana y Peter Theis como Jefferson.

La lista también incluye a Jorge Zárate y Saúl Lisazo. María Elisa Camargo sí tiene un papel identificado: interpreta a la actriz Pamela Dosantos, cuyo asesinato funciona como uno de los principales detonantes de la historia.

El reparto se completa con Pamela Cortes, Andrés Revo, Alejandro Porter y Carlos Gueta. Con este elenco, Netflix presenta una adaptación de 'Los corruptores' centrada en un grupo de amigos atrapado entre un video filtrado, secretos personales, chantajes y las consecuencias de un crimen que amenaza con exponer aquello que cada uno pretende ocultar.



