‘From’ temporada 4: fecha y hora de estreno del episodio final 10 de la serie de terror

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El final de la cuarta temporada de ‘From’ ya tiene fecha confirmada y promete ser uno de los episodios más comentados por los fans de la serie de terror. La producción de John Griffin ha mantenido el suspenso hasta el último capítulo, consolidándose como una de las ficciones más seguidas del género en los últimos años.

El episodio 10 marcará el cierre de esta entrega, en medio de una historia que mezcla misterio, horror sobrenatural y un grupo de personajes atrapados en una realidad sin salida. La serie incluso ha sido destacada por Stephen King, lo que aumentó aún más su popularidad.

A continuación, te contamos la fecha y hora de estreno del capítulo final, además de la plataforma donde estará disponible online.

¿Cuándo y dónde ver el episodio 10 de ‘From’ temporada 4?

El episodio 10 de la cuarta temporada de ‘From’, titulado If a Tree Falls in the Forest..., tiene fecha confirmada de estreno en Perú y el resto de Latinoamérica para este lunes 29 de junio de 2026, a través de la plataforma Universal+.

Este capítulo será el cierre de la temporada y promete resolver (o dejar aún más abiertas) varias de las incógnitas que la serie ha venido desarrollando, especialmente en torno al misterioso pueblo donde los personajes quedan atrapados y las reglas cada vez más inquietantes que gobiernan ese lugar.

¿A qué hora se estrena el episodio final de ‘From’ temporada 4?

Te contamos el horario de cada país latinoamericano para ver el estreno del episodio final de ‘From’:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.

¿De qué trata la temporada 4 de 'From'?

La cuarta temporada de ‘From’ sigue ampliando el misterio del extraño pueblo donde sus habitantes permanecen atrapados sin poder escapar. En este nuevo tramo de la historia, los secretos del lugar empiezan a volverse aún más inquietantes.

Boyd Stevens continúa enfrentándose a las fuerzas sobrenaturales que dominan la zona, intentando mantener el control en medio del caos y las reglas cada vez más peligrosas del entorno. Al mismo tiempo, Tabitha se acerca a una verdad incómoda sobre su vínculo con el pueblo, lo que cambia por completo su forma de entender lo que está ocurriendo.

La temporada también profundiza en la presencia del llamado Hombre de Amarillo, interpretado por Douglas E. Hughes, una figura enigmática con la capacidad de alterar su apariencia y manipular a los habitantes para avanzar con sus propios fines.