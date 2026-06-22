'Toy Story 5' logra el mayor récord de la saga

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El estreno de Toy Story 5 rompió récords de taquilla. La película animada ha logrado convertirse en el mejor debut del año con 160 millones de dólares en taquilla en las salas de Norteamérica, señala la prensa de Estados Unidos.

La película, protagonizada por personajes femeninos, se centra en la nueva generación de niños que interactúa la mayor parte del tiempo a través de la tecnología. La compra de una Lilypad (la cantante Belinda hace el doblaje en español), desencadena una batalla con los juguetes. La niña Bonnie va contra la corriente y aún juega y crea historias junto con Jessie, la vaquera que lidera al grupo de juguetes en Toy Story 5.

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La cinta de Pixar es codirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris y aborda temas complejos a partir del uso excesivo de la tecnología. “Bonnie está sufriendo porque quiere ser ella misma, pero quiere encajar, y entonces sufre y llora. Y digo: ¿cuántos niños, niñas y adolescentes están así? Se me hace increíble que hayan abordado el tema así, de una forma tan clara, pero también tan amorosa y con humor. Es muy atinado en estos tiempos”, declaró a La República la actriz Irán Castillo, la voz de Jessie en el doblaje en español.

“Toy Story 5 se posiciona como el segundo mejor estreno de Pixar, después de Inside Out 2, y también como el segundo mejor estreno del año, detrás de The Super Mario Galaxy Movie. Los principales territorios fuera de Estados Unidos y Canadá fueron México con $26.6 millones, Reino Unido con $20 millones, China con $18 millones y Francia con $7.2 millones. El público extranjero ha sido particularmente importante para el éxito de secuelas recientes para niños, como Inside Out 2 (2024) y Zootopia 2 (2025), que fueron las dos primeras películas animadas en superar los mil millones de dólares solo en mercados internacionales”, señala Variety.

El mejor estreno en lo que va del año

En total, Toy Story 5 ha recaudado más de 312 millones de dólares a nivel mundial. “Es el mayor fin de semana de estreno de la legendaria saga animada de Disney y Pixar”.

Además de la taquilla, la película ha tenido una buena recepción de la crítica. El guion se basa en el contexto actual, con niños que prefieren la tecnología incluso para comunicarse y formar grupos de amigos. La secuela ha confirmado que la saga sigue siendo un fenómeno. “Incluso sin nuevas entregas que impulsen el interés, Toy Story genera más de mil millones de dólares anuales en ventas minoristas a nivel mundial, incluyendo productos de consumo, videojuegos y publicaciones”, indica Variety.

Su presupuesto de producción fue de 250 millones de dólares, pero en Estados Unidos creen que la ganancia justificará de lejos la inversión de la franquicia. “Desde su resurgimiento tras la pandemia en 2023, el cine familiar ha liderado la industria. Gran parte del éxito del género se debe a las secuelas y las adaptaciones con actores reales”, comenta al citado medio David A. Gross, editor del boletín informativo FranchiseRe. “Pixar y Disney son especialmente buenos desarrollando sus series episodio tras episodio. Es realmente impresionante”.