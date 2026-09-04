'Mal de amores' Netflix: reparto completo de la serie mexicana protagonizada por Renata Vaca y Juan Pablo Fuentes

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'Mal de amores' llega a Netflix como la primera adaptación audiovisual de la novela homónima publicada por Ángeles Mastretta en 1996. La serie mexicana está protagonizada por Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia, quienes interpretan a Emilia Sauri, Daniel Cuenca y Antonio Zavalza, respectivamente.

La producción, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora, sigue a Emilia, una mujer que busca desarrollar su vocación como médica mientras intenta vivir su libertad y sus sentimientos en una época marcada por la Revolución Mexicana. En el centro de la historia aparecen dos hombres que representan caminos diferentes para la protagonista: Daniel, su amor de infancia y un revolucionario, y Antonio, un médico que apuesta por la estabilidad y la paz.

'Mal de amores' reparto: ¿quién es quién en la serie mexicana de Netflix?

El reparto de 'Mal de amores' está encabezado por Renata Vaca como Emilia Sauri. Su personaje es una mujer decidida a mantener su independencia y perseguir su vocación profesional, al mismo tiempo que defiende su derecho a amar sin someterse a las convenciones de la sociedad de su tiempo. Su recorrido constituye el eje de esta adaptación para Netflix.

Juan Pablo Fuentes interpreta a Daniel Cuenca, amigo de la infancia y primer amor de Emilia. El personaje es hijo del Doctor Cuenca y crece en una posición privilegiada, pero desarrolla una conciencia política que termina acercándolo a la causa revolucionaria. Aunque se distancia de Emilia, sus sentimientos permanecen y posteriormente regresa en busca de ella.

Por su parte, Iván Amozurrutia da vida a Antonio Zavalza, un médico que ofrece a Emilia una relación vinculada con la estabilidad y el apoyo a su desarrollo profesional. Su presencia plantea otra posibilidad para la protagonista, quien debe decidir cómo equilibrar sus aspiraciones personales con sus vínculos afectivos.

El elenco principal también incluye a Humberto Zurita como el Doctor Cuenca, padre de Daniel. El actor cuenta con una extensa trayectoria televisiva y ha participado en producciones como 'La reina del sur', 'Secretos del alma', 'Ladrón de corazones', 'Cómo sobrevivir soltero', '100 días para enamorarnos', 'La querida del Centauro', 'Velvet: el nuevo imperio' y 'La oficina'.

Miguel Rodarte interpreta a Diego Sauri, padre de Emilia. Su personaje busca que su hija conserve su independencia, una postura que resulta relevante dentro de una historia centrada en las aspiraciones de una mujer durante un periodo de profundas transformaciones sociales y políticas.

Más actores y personajes de 'Mal de amores'

Además de los protagonistas y de los intérpretes que dan vida a sus familiares más cercanos, 'Mal de amores' cuenta con otros nombres que completan su reparto. Entre ellos se encuentran Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera.

Estos son los actores y personajes que forman parte del elenco de la serie mexicana:

Diana Bovio como Josefa Veytia.

Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia.

Juan Pablo Medina como Rivadeneira.

Alejandro Puente como Salvador Cuenca.

Sofía Carrera como Sol García.



