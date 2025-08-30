HOYSuscripcion LR Focus

Película peruana “Pucallpa la Europea” tendrá su estreno absoluto en el 22 Festival OutfestPerú 2025

El estreno absoluto en el Festival OutfestPerú contará con la presencia del director Santi Zegarra, la actriz Etza Reátegui Wong “La Uchulu”, así como el personal técnico y artístico que ha realizado esta nueva película peruana. “Pucallpa la Europea” inicia así su recorrido por festivales nacionales e internacionales, para luego llegar a las pantallas comerciales del Perú a inicios del próximo año.


 

"Pucallpa la europea". Imagen: Difusión.
"Pucallpa la europea". Imagen: Difusión.

"Pucallpa la Europea", película que fusiona el drama humano con una crítica social profunda, se estrenará oficialmente en nuestro país el lunes 1 de septiembre en el 22 Festival de Cine OutfestPerú, siendo la obra inaugural de este importante evento. El filme, que es la ópera prima de Santi Zegarra, explora temas como la diversidad sexual, la migración, la discriminación y la búsqueda de identidad, todo ello enmarcado en un triángulo amoroso lleno de tensiones y contradicciones.

La historia de la película sigue a Elsa, una mujer Transgénero deportada de Francia, quien al regresar a Perú enfrenta la violencia sistémica contra su comunidad, mientras se ve envuelta en una relación ambigua con Aymeric, un ingeniero francés casado, y su esposa argentina Yena. Con escenarios que van desde la Lima neo-colonial hasta la mística selva de Pucallpa, la obra combina realismo crudo con elementos de espiritualidad amazónica, como el ritual de Ayahuasca, para reflexionar sobre el cuerpo, el deseo y la redención.

“Pucallpa la Europea” es una película con un valor clave en el panorama cinematográfico peruano actual, no solo por su calidad artística, sino por su compromiso con visibilizar realidades marginadas. En un país donde la comunidad Trans sigue enfrentando violencia, exclusión laboral y falta de derechos básicos, el filme aporta una mirada humana sobre estas problemáticas, inspirándose en casos reales. Su narrativa desafía los estereotipos y normaliza la presencia de personajes interpretados por actrices Trans, algo aún escaso en el cine local.

Además, la película fortalece la industria al explorar coproducciones internacionales (Perú-Francia) y llevar temas peruanos a audiencias globales. Su enfoque en la migración, la diversidad sexual y la espiritualidad amazónica enriquece el cine nacional. Al combinar activismo con ficción, “Pucallpa la Europea” se convierte en un puente entre el arte y la lucha social, invitando a reflexionar sobre la tolerancia en un momento clave para los derechos LGBTQ+ en Perú.

La película es la ópera prima de Santi Zegarra, cineasta que vive y trabaja entre Lima y París, y es protagonizada por tres actrices Trans: Melissa Campos, Javiera Arnillas y el debut en el cine de Etza Reátegui Wong “La Uchulu”, además cuenta con la participación del actor canadiense-francés Maxime Saint-Jean y la actriz argentina Gabriela Pastor. La obra ha sido producida por Sunkku Producciones y ha recibido los premios de desarrollo y de producción del Ministerio de Cultura del Perú.

El estreno absoluto en el Festival OutfestPerú contará con la presencia del director Santi Zegarra, la actriz Etza Reátegui Wong “La Uchulu”, así como el personal técnico y artístico que ha realizado esta nueva película peruana. “Pucallpa la Europea” inicia así su recorrido por festivales nacionales e internacionales, para luego llegar a las pantallas comerciales del Perú a inicios del próximo año.

Identidad y relevancia.                                                 

  • Temática: Aborda la exclusión social, la trata de personas trans y los conflictos interculturales, inspirándose en hechos reales.
  • Estilo: Alterna entre el drama intimista y el activismo, con un tono poético en las secuencias selváticas y una narración dinámica en Lima.
  • Impacto: Es una obra necesaria en el contexto actual, que desafía estereotipos y promueve la inclusión, resonando tanto en audiencias LGBTQ+ como en espectadores interesados en cine social y multicultural.

Distintivos únicos.

  • Protagonistas Trans: Con tres actrices trans en roles centrales (Melissa Campos en el rol protagónico de Elsa, Javiera Arnillas en el papel de Naomi, y el debut en el cine nacional de Etza Reátegui Wong “La Uchulu”) en el rol de Pamela, la película prioriza la autenticidad y la representación.
  • Dimensión internacional: La presencia de un actor canadiense-francés, una actriz argentina y los flashbacks que evocan a París amplían su alcance a mercados globales.
  • Fusión cultural: Combina narrativas peruanas (como la migración interna y la espiritualidad amazónica) con problemáticas universales, como la libertad sexual y la xenofobia. Además, lleva en el título a una ciudad amazónica que es clave en la trama de la historia.

(NdP).

