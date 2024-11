Moana 2 película completa en español latino: ¿dónde y cómo ver online la nueva cinta animada con Maui?

La esperadísima secuela de ‘Moana’ llegó finalmente a la pantalla grande, emocionando a millones de fans que ansiaban ver la nueva aventura de la intrépida navegante. ‘Moana 2’ sigue a la valiente heroína, interpretada por Auli'i Cravalho, quien, junto al carismático Maui, a cargo de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, se embarca en un peligroso viaje por los mares de Oceanía.

La película, que promete continuar la épica historia de la primera entrega, llega con nuevas aventuras y desafíos que cautivarán a toda la familia. Si aún no has tenido la oportunidad de ver la cinta animada y te preguntas dónde y cómo verla ONLINE, aquí te explicamos cómo hacerlo de manera rápida y sencilla.

¿Dónde ver la película completa ‘Moana 2’ en español latino?

Actualmente, ‘Moana 2’ solo está disponible para su visualización en cines, ya que su estreno, el jueves 28 de noviembre, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia visual y musical espectacular, transportando a los asistentes al fantástico mundo de Moana y Maui.

Por esa razón, si deseas verla desde la comodidad de una sala de cine, te recomendamos que revises la cartelera de tu cine local. La película se está proyectando en diversas cadenas de cines como Cinépolis, Cinemex, Cineplanet, Movie Time, Cinemark y otros más.

¿Se podrá ver Moana 2 en streaming?

La respuesta es sí, ‘Moana 2’ llegará a Disney+ en algún momento después de su estreno en cines, pero la fecha precisa de su lanzamiento digital aún no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, si nos basamos en el patrón de otras producciones de Disney, es probable que la película esté disponible en la plataforma de streaming entre 60 y 67 días después de su estreno en salas. Esto significaría que podríamos ver Moana 2 en Disney+ entre enero y febrero de 2025​

Si bien es posible que la película llegue más rápido, si se mantiene la tendencia observada con otras películas de Disney, como Intensamente 2 (103 días), Mundo extraño (30 días) y Elemental (89 días), es probable que el tiempo de espera sea de unos dos meses. Sin embargo, si Moana 2 tiene un desempeño excepcional en taquilla, como se espera por su popularidad, este plazo podría extenderse y el lanzamiento en Disney+ podría ocurrir más allá de los 100 días, lo que implicaría un estreno en marzo de 2025

¿Moana 2 está en Cuevana, Pelisflix o repelis?

Aunque algunos usuarios han informado que han encontrado Moana 2 en sitios web no oficiales como Cuevana, Pelisflix o Repelis, es importante resaltar que acceder a estas plataformas no autorizadas implica riesgos significativos. Estos sitios no cuentan con los derechos legales para transmitir la película, lo que significa que no solo estás infringiendo la ley, sino que también te expones a problemas de seguridad.

Muchos de estos sitios contienen anuncios intrusivos, malware o incluso virus que pueden afectar la seguridad de tu dispositivo y robar información personal. Por esa razón, la responsabilidad de acceder a estos contenidos recae completamente en el usuario.

¿De qué trata Moana 2?

Moana 2 es la esperada secuela de la exitosa película animada de Disney lanzada en 2016. Dirigida por David G. Derrick Jr., quien también estuvo a cargo de la primera entrega, la película continuará las aventuras de Moana y el legendario Maui. Originalmente concebida como una serie de televisión para Disney+, el estudio decidió convertirla en una película para su estreno exclusivo en cines, ofreciendo una experiencia visual y sonora única. La cinta promete nuevos desafíos y emocionantes aventuras en el vasto océano de Oceanía.

“Después de recibir una llamada inesperada de sus antepasados ​​​​orientadores, Moana debe viajar a los mares lejanos de Oceanía y a aguas peligrosas y perdidas hace mucho tiempo para vivir una aventura diferente a todo lo que ha enfrentado antes”, se lee en la sinopsis oficial de Disney.

Reparto de Moana 2

Auli’i Cravalho como Moana

Dwayne Johnson como Maui

Alan Tudyk como Hei Hei

Nicole Scherzinger como Sina

Temuera Morrison como Jefe Tui

Awhimai Fraser como Matang

