'El conjuro: Primera comunión' revela a los nuevos Ed y Lorraine Warren para su esperada precuela de 2027

'El conjuro' es considerada una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos. Foto: El milenio

'El conjuro' es considerada una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos. Foto: El milenio

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La historia de Ed y Lorraine Warren volverá al cine, pero esta vez mostrará sus primeros pasos como investigadores de fenómenos paranormales. Warner Bros. y New Line Cinema confirmaron que Garrett Wareing y Amanda Fix fueron los actores elegidos para interpretar a las versiones jóvenes del famoso matrimonio en 'The Conjuring: First Communion', la precuela de la exitosa franquicia de terror que tiene previsto estrenarse en septiembre de 2027.

Con esta producción, ambos asumirán los personajes que durante más de una década estuvieron a cargo de Patrick Wilson y Vera Farmiga, rostros emblemáticos de la saga desde el lanzamiento de la primera película en 2013.

¿De qué tratará 'El conjuro: primera comunión'?

Los detalles de la historia todavía se mantienen bajo reserva, ya que el estudio no ha publicado una sinopsis oficial. Sin embargo, se sabe que la película retrocederá varios años en la vida de Ed y Lorraine Warren para mostrar cómo se conocieron y los sucesos paranormales que marcaron el inicio de su camino como investigadores de lo sobrenatural.

La precuela buscará profundizar en los orígenes de la pareja, revelando los acontecimientos que sentaron las bases de la historia que dio vida a toda la saga de El conjuro.

Además, este proyecto marcará un cambio importante para la franquicia, al ser la primera entrega del universo principal que no estará encabezada por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Ambos actores se despidieron de sus personajes con 'El conjuro: últimos ritos', película que puso punto final a la etapa protagonizada por los Warren.

La cinta estará bajo la dirección de Rodrigue Huart, quien dará el salto a los largometrajes tras captar la atención de New Line gracias a uno de sus cortos. El libreto, por su parte, fue desarrollado por Richard Naing e Ian Goldberg, guionistas que ya habían trabajado en 'La monja II' (2023) y 'El conjuro: últimos ritos', estrenada este año.