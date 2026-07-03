'La casa del dragón' temporada 3, capítulo 3: horario de estreno y dónde ver online el nuevo episodio en HBO Max

'La casa del dragón 3' es una de las series más esperadas del año. Foto: HBO Max.

'La casa del dragón 3' es una de las series más esperadas del año. Foto: HBO Max.

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La guerra por el Trono de Hierro entra en una nueva etapa. Este domingo 5 de julio, HBO Max estrenará el tercer episodio de la tercera temporada de La casa del dragón, una entrega que seguirá desarrollando el conflicto entre los bandos enfrentados en la llamada Danza de los Dragones.

Después de los impactantes acontecimientos de los primeros capítulos, la serie promete elevar aún más la tensión con nuevas alianzas, traiciones y enfrentamientos que podrían cambiar el destino de los Targaryen.

¿A qué hora sale el episodio 3 de La casa del dragón, temporada 3?

Te presentamos la lista de horarios en Sudamérica, de acuerdo con tu país de residencia, sobre la hora de estreno de 'La casa del dragón', episodio 3, temporada 3.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del lunes 6 de julio.

Inspirada en la novela 'Fuego y sangre', de George R. R. Martin, la serie transporta a los espectadores casi dos siglos antes de los sucesos de 'Juego de tronos'. La historia retrata el origen de la sangrienta guerra conocida como la Danza de los Dragones, un conflicto que dividió a la Casa Targaryen cuando Rhaenyra Targaryen y Aegon II reclamaron el derecho a ocupar el Trono de Hierro.

Calendario de estreno de 'La casa del dragón' temporada 3

Los nuevos capítulos de la tercera temporada de La casa del dragón se estrenarán cada domingo de forma simultánea en Estados Unidos y Latinoamérica a través de HBO Max. La entrega estará compuesta por ocho episodios, cuyo lanzamiento se extenderá hasta el 9 de agosto de 2026.

Episodio 1: 21 de junio — Sal y mar, fuego y sangre

Episodio 2: 28 de junio — Desembarco de la reina

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

Además de mantener el interés de los fanáticos, la producción ha recibido una destacada respuesta de la crítica. En Metacritic registra una puntuación de 76 sobre 100, considerada como "generalmente favorable", mientras que en Rotten Tomatoes alcanza un 92% de aprobación, con lo que se consolida como la temporada mejor valorada de La casa del dragón hasta la fecha.