HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Figuras de la serie ‘Cebollitas’ llegarán por primera vez a Lima para encontrarse con sus seguidores

Brian Caruso ('Gamuza') y Diego Vicos ('Colo'), recordados por la exitosa serie argentina 'Cebollitas', llegarán por primera vez a Lima para participar en un Fan Fest.

'Cebollitas' fue una serie que se emitió por la cadena Telefe. Foto: Difusión.
'Cebollitas' fue una serie que se emitió por la cadena Telefe. Foto: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La nostalgia llegará a Lima con la visita de dos de los personajes más recordados de la emblemática serie argentina 'Cebollitas'. Brian Caruso, quien interpretó a 'Gamuza', y Diego Vicos, recordado como 'El Colo', se reencontrarán por primera y única vez con el público peruano durante un Fan Fest especialmente organizado para los seguidores de la producción.

El evento ofrecerá a los asistentes la oportunidad de compartir con ambos actores, recordar los momentos más emblemáticos de la serie y revivir una etapa que marcó la infancia de miles de personas en toda Latinoamérica. La reunión promete estar llena de anécdotas, recuerdos y sorpresas para quienes crecieron siguiendo las aventuras de 'Cebollitas'.

PUEDES VER: ‘From’ temporada 4: fecha y hora de estreno del episodio final 10 de la serie de terror

lr.pe

¿Cuándo será el encuentro con los actores de 'Cebollitas' en Lima?

Los seguidores de la recordada serie argentina podrán reencontrarse con Brian Caruso ('Gamuza') y Diego Vicos ('Colo') el próximo sábado 26 de setiembre en el Multiteatro Movistar, escenario donde se realizará el esperado Fan Fest.

Durante la actividad, ambos actores compartirán con el público, se tomarán fotografías con sus seguidores y revelarán anécdotas e historias poco conocidas de las grabaciones de 'Cebollitas'. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página web y los puntos de venta de Teleticket.

PUEDES VER: 'Te encontraré' Netflix final explicado: ¿qué sucede con Matthew y quién es el culpable en la serie 'I will found you'?

lr.pe

¿Por qué 'Cebollitas' se convirtió en un fenómeno en Latinoamérica?

Estrenada en 1997 por Telefe, 'Cebollitas' conquistó a miles de televidentes al contar la historia de un grupo de niños que compartían su pasión por el fútbol en un club de barrio. El nombre de la serie fue un homenaje a Diego Armando Maradona, ya que 'Cebollitas' era como se conocía a la división infantil de Argentinos Juniors, donde dio sus primeros pasos el astro argentino.

A casi tres décadas de su estreno, la producción sigue despertando nostalgia entre quienes crecieron viéndola. Por ello, la visita de Brian Caruso ('Gamuza') y Diego Vicos ('Colo') a Lima ha generado gran expectativa. Durante el Fan Fest, ambos estarán con el público y revivirán junto a sus seguidores los momentos que marcaron a toda una generación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
‘From’ temporada 4: fecha y hora de estreno del episodio final 10 de la serie de terror

‘From’ temporada 4: fecha y hora de estreno del episodio final 10 de la serie de terror

LEER MÁS
'Te encontraré' Netflix final explicado: ¿qué sucede con Matthew y quién es el culpable en la serie 'I will found you'?

'Te encontraré' Netflix final explicado: ¿qué sucede con Matthew y quién es el culpable en la serie 'I will found you'?

LEER MÁS
'Oasis' serie Netflix reparto: ¿quién es quién en la nueva producción española que mezcla drama y misterio?

'Oasis' serie Netflix reparto: ¿quién es quién en la nueva producción española que mezcla drama y misterio?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina genera preocupación al aparecer sostenida por Alfredo Zambrano durante su visita a Chota: "Se pasó de copas"

Magaly Medina genera preocupación al aparecer sostenida por Alfredo Zambrano durante su visita a Chota: "Se pasó de copas"

LEER MÁS
Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

LEER MÁS
Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

Melcochita reaparece y revela la fuerte deuda que enfrenta tras sufrir un dolor en el corazón: “Tengo que pagar”

LEER MÁS
Sandra Plevisani conmueve al recordar la muerte de su hija mayor y cómo logró seguir adelante: "La repostería me ha salvado"

Sandra Plevisani conmueve al recordar la muerte de su hija mayor y cómo logró seguir adelante: "La repostería me ha salvado"

LEER MÁS
Querida exMiss Perú es ampayada besándose con polémico futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos

Querida exMiss Perú es ampayada besándose con polémico futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos

LEER MÁS
Sandra Plevisani revela la delicada enfermedad que causó la muerte de su hija y si esto afectó su matrimonio: “Se me vino encima”

Sandra Plevisani revela la delicada enfermedad que causó la muerte de su hija y si esto afectó su matrimonio: “Se me vino encima”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025