Figuras de la serie ‘Cebollitas’ llegarán por primera vez a Lima para encontrarse con sus seguidores

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La nostalgia llegará a Lima con la visita de dos de los personajes más recordados de la emblemática serie argentina 'Cebollitas'. Brian Caruso, quien interpretó a 'Gamuza', y Diego Vicos, recordado como 'El Colo', se reencontrarán por primera y única vez con el público peruano durante un Fan Fest especialmente organizado para los seguidores de la producción.

El evento ofrecerá a los asistentes la oportunidad de compartir con ambos actores, recordar los momentos más emblemáticos de la serie y revivir una etapa que marcó la infancia de miles de personas en toda Latinoamérica. La reunión promete estar llena de anécdotas, recuerdos y sorpresas para quienes crecieron siguiendo las aventuras de 'Cebollitas'.

¿Cuándo será el encuentro con los actores de 'Cebollitas' en Lima?

Los seguidores de la recordada serie argentina podrán reencontrarse con Brian Caruso ('Gamuza') y Diego Vicos ('Colo') el próximo sábado 26 de setiembre en el Multiteatro Movistar, escenario donde se realizará el esperado Fan Fest.

Durante la actividad, ambos actores compartirán con el público, se tomarán fotografías con sus seguidores y revelarán anécdotas e historias poco conocidas de las grabaciones de 'Cebollitas'. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página web y los puntos de venta de Teleticket.

¿Por qué 'Cebollitas' se convirtió en un fenómeno en Latinoamérica?

Estrenada en 1997 por Telefe, 'Cebollitas' conquistó a miles de televidentes al contar la historia de un grupo de niños que compartían su pasión por el fútbol en un club de barrio. El nombre de la serie fue un homenaje a Diego Armando Maradona, ya que 'Cebollitas' era como se conocía a la división infantil de Argentinos Juniors, donde dio sus primeros pasos el astro argentino.

A casi tres décadas de su estreno, la producción sigue despertando nostalgia entre quienes crecieron viéndola. Por ello, la visita de Brian Caruso ('Gamuza') y Diego Vicos ('Colo') a Lima ha generado gran expectativa. Durante el Fan Fest, ambos estarán con el público y revivirán junto a sus seguidores los momentos que marcaron a toda una generación.