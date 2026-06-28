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'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 2: ¿cuándo y a qué hora se estrena el segundo episodio de 'House of the Dragon'?

La guerra por el Trono de Hierro alcanza un nuevo punto de tensión. Conoce la fecha de estreno, el horario por países y dónde ver el capítulo 2 de 'La casa del dragón' temporada 3.

'House of the dragon' temporada 3 fue el estreno más exitoso de HBO. Foto: YouTube
'House of the dragon' temporada 3 fue el estreno más exitoso de HBO. Foto: YouTube
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La expectativa por 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 2 sigue creciendo tras el impactante estreno de la nueva entrega de la serie basada en el universo creado por George R. R. Martin. Luego de los acontecimientos ocurridos en el primer capítulo, el enfrentamiento entre los bandos de los Negros y los Verdes entra en una etapa decisiva, marcada por pérdidas irreparables y una escalada del conflicto que promete cambiar el rumbo de la historia.

El episodio inaugural dejó a Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D'Arcy, enfrentando una nueva tragedia familiar durante la Batalla del Gaznate. Mientras tanto, la huida de Aegon II, encarnado por Tom Glynn-Carney, y la creciente desconfianza de Aemond, interpretado por Ewan Mitchell, modifican el equilibrio de poder en Westeros. Ante este escenario, los seguidores esperan con interés el nuevo episodio, que llegará escrito por Sara Hess y dirigido por Clare Kilner.

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Fecha de estreno de 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 2

El episodio 2 de la tercera temporada de 'La casa del dragón' se estrenará el domingo 28 de junio de 2026 a través de HBO y HBO Max, plataforma donde también se encuentra disponible el resto de la serie precuela de Game of Thrones.

Durante el primer episodio, titulado 'Salt and Sea, Fire and Blood' (3x01), Rhaenyra confía en el acuerdo alcanzado con Alicent Hightower, personaje interpretado por Olivia Cooke, para avanzar sobre Desembarco del Rey. Sin embargo, la situación cambia rápidamente cuando Aegon II consigue escapar y Aemond intensifica su estrategia en medio de la guerra.

El desenlace del capítulo también estuvo marcado por la muerte de Jacaerys Velaryon, interpretado por Harry Collett. El heredero decide incorporarse al combate junto a Baela Targaryen, mientras que Rhaena aparece montando a Sheepstealer.

Hasta el momento, HBO no ha confirmado la duración oficial del episodio 2 de la temporada.

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¿A qué hora sale 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 2?

El estreno de 'La casa del dragón' temporada 3 episodio 2 será simultáneo en HBO y HBO Max a las 9.00 p. m. (ET) del domingo 28 de junio. Dependiendo del país, el horario será el siguiente:

  • Estados Unidos: 6.00 p. m. (PT) / 9.00 p. m. (ET)
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p. m.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. del lunes 29 de junio.

Para acceder al nuevo episodio será necesario contar con una suscripción activa a HBO Max, ya que la producción forma parte del catálogo exclusivo de la plataforma de Warner Bros.

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