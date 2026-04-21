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Cine y series

Crítica destroza la película de Michael Jackson y la califica de "podrida": "Homenaje edulcorado y complaciente"

La biopic 'Michael', inspirada en la vida de Michael Jackson, debutó en Rotten Tomatoes con una baja calificación de alrededor del 30%. Protagonizada por Jaafar Jackson, se estrena este 23 de abril.

Jaafar, sobrino de Michael Jackson, es elogiado por su interpretación en medio de las críticas de los especialistas.
Jaafar, sobrino de Michael Jackson, es elogiado por su interpretación en medio de las críticas de los especialistas. | Foto: composición LR/Lionsgate Films/Rotten Tomatoes

La esperada biopic 'Michael', inspirada en la vida del 'Rey del Pop', llegó a las plataformas de crítica con un arranque poco alentador poco antes de su estreno mundial. En su debut en Rotten Tomatoes, la cinta apenas alcanzó cerca del 30% de aprobación, un resultado que la coloca dentro de la categoría de “podrida” y que ha encendido el debate sobre cómo se aborda la figura de Michael Jackson en el cine.

El proyecto, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson —sobrino del artista—, había generado expectativas por la recreación de los momentos más icónicos de la carrera del cantante, sus hits y la similitud entre el joven intérprete y el fallecido ícono. Sin embargo, muchas de las primeras reseñas señalan negativamente que la película se limita a un homenaje superficial, sin profundizar en las aristas más polémicas de su legado.

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Críticas de expertos destrozan la película biográfica de Michael Jackson

La calificación inicial en Rotten Tomatoes refleja el desencanto de la crítica especializada. Con menos de un tercio de reseñas positivas, 'Michael' se suma a la lista de biopics que no logran convencer a los expertos. El consenso apunta a que la producción evita explorar las controversias que marcaron la vida del artista y se concentra en una narrativa celebratoria.

Este resultado contrasta con la expectativa de los seguidores del intérprete de 'Thriller', quienes aguardan el estreno masivo, programado para el jueves 23 de abril en Perú, para emitir su propio veredicto. La brecha entre críticos y público ha sido evidente en otros casos recientes, por lo que aún queda por ver si la audiencia respaldará la propuesta o se alineará con la desaprobación inicial.

Película biográfica de Michael Jackson se estrena en Perú el jueves 23 de abril

Película biográfica de Michael Jackson se estrena en Perú el jueves 23 de abril. Foto: captura Rotten Tomatoes

PUEDES VER: Lanzan primer tráiler oficial de 'Michael', película biográfica de Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar

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¿Qué dice la crítica sobre la biopic 'Michael'?

Las opiniones de los especialistas han sido contundentes. Neil Pond señaló: “Este homenaje edulcorado y complaciente pretende que recordemos a Jackson como el ‘Rey del Pop’, que cumplió su deseo de convertirse en la mayor estrella del mundo, pero no cómo perdió gran parte de su reputación en el proceso, solo y a la deriva en su propio País de Nunca Jamás”. Tina Kakadelis, de Beyond the Cinerama Dome, añadió que “‘Michael’ es otra película biográfica que no quiere abordar la realidad de la persona a la que está dando protagonismo”. En la misma línea, Brian Eggert, de Deep Focus Review, afirmó: “Como película que supuestamente pretende ayudarnos a comprender al Rey del Pop, es ciegamente reverencial y lamentablemente inadecuada y, por extensión, subraya lo extraña y problemática que sigue siendo ‘la historia de Michael Jackson’”.

Aunque las críticas han sido duras, algunos aspectos recibieron reconocimiento. La actuación de Jaafar Jackson fue elogiada por su capacidad de transmitir el espíritu de su tío, mientras que Juliano Valdi destacó por lograr dar vida a la versión infantil del artista. También se resaltó la fuerza de las secuencias musicales, que mantienen intacto el legado artístico de Jackson. Sin embargo, los expertos coincidieron en que el resultado final se percibe demasiado controlado y reverencial, lo que limita su alcance como biopic.

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