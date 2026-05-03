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‘El diablo viste a la moda 2’ recauda $/233 millones en taquilla y se convierte en el cuarto mejor estreno del año

La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway solo invirtió $/100 millones para su realización.

'El diablo viste a la moda 2' es una de las cintas más esperadas del año. Foto: YouTube.
'El diablo viste a la moda 2' es una de las cintas más esperadas del año. Foto: YouTube.
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Las salas de cine han recuperado su popularidad gracias al exitoso lanzamiento de 'El diablo viste a la moda 2'. Esta secuela, que vuelve a contar con las actuaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, logró sorprender al público al alcanzar una recaudación de US$77 millones en Estados Unidos durante su primer fin de semana.

Esta cifra no solo supera con creces los 27,5 millones que generó la película original en 2006, sino que también la posiciona como el cuarto mejor estreno del año en Norteamérica, solo detrás de Super Mario Galaxy: La película (131 millones), Michael (97,5 millones) y Proyecto fin del mundo (80 millones).

PUEDES VER: ‘El diablo viste a la moda 2’: esto dice la crítica especializada sobre la película con Meryl Streep y Anne Hathaway

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'El diablo viste a la moda 2' generó US$233 millones en taquilla a nivel mundial

En su primer fin de semana, la película logró recaudar US$156,6 millones a nivel internacional, con lo que alcanzó un total global de US$233,6 millones, de acuerdo con información de Variety.

La secuela, que tuvo un presupuesto cercano a US$100 millones, excluyendo gastos de marketing, representa más del doble de lo invertido en la primera entrega. David Frankel, el director, indicó que una parte significativa de los recursos se destinó al elenco.

A pesar de recibir críticas mixtas, la respuesta del público ha sido favorable, reflejada en una calificación de 'A-' en CinemaScore, lo que sugiere un rendimiento sólido en las próximas semanas y la posibilidad de superar rápidamente la recaudación total de la película original, que fue de US$326 millones.

PUEDES VER: 'El diablo viste a la moda 2': un discurso más allá de la alta costura

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¿De qué trata 'El diablo viste a la moda 2'?

En medio de la batalla por la relevancia de la revista Runway, Miranda Priestly se enfrenta a desafíos que amenazan su liderazgo. Andy Sachs, por su parte, se reencuentra con antiguos aliados y revive tensiones que parecían superadas.

La figura central de esta disputa es Emily Charlton, quien ha ascendido a la posición de ejecutiva influyente. Su inversión aparece como un factor crucial para asegurar la continuidad de la publicación en un entorno cada vez más competitivo.

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