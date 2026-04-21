'Los no elegidos' es la nueva apuesta de Netflix en su catálogo con varias figuras reconocidas. Foto: Captura YouTube

'Los no elegidos' es la nueva apuesta de Netflix en su catálogo con varias figuras reconocidas. Foto: Captura YouTube

La plataforma Netflix apuesta por un relato intenso con 'Los no elegidos', una miniserie británica de seis episodios que indaga en los límites entre la espiritualidad y la manipulación. Creada por la guionista Julie Gearey, la producción propone una mirada crítica sobre las dinámicas de poder dentro de comunidades religiosas cerradas.

La historia se centra en Rosie, una mujer que comienza a cuestionar el entorno en el que creció, tras la irrupción de un fugitivo que pone en duda las bases de su fe. Con una narrativa que combina drama psicológico y tensión emocional, 'Los no elegidos' se posiciona como una de las apuestas más provocadoras de Netflix en 2026.

¿Cuándo se estrena 'Los no elegidos' en Netflix?

La fecha de estreno de 'Los no elegidos' quedó fijada para el martes 21 de abril de 2026. Desde ese día, los seis capítulos que conforman la miniserie están disponibles en Netflix, permitiendo a los suscriptores ver la historia completa sin esperas semanales.

El lanzamiento directo responde a la estrategia habitual de la plataforma para este tipo de producciones limitadas, enfocadas en el consumo intensivo y en generar conversación inmediata entre los espectadores.

Reparto de 'Los no elegidos', serie de Netflix

El reparto de 'Los no elegidos' reúne a reconocidos intérpretes británicos que aportan profundidad a los conflictos de la trama:

Molly Windsor como Rosie, protagonista que inicia un proceso de cuestionamiento personal.

como Rosie, protagonista que inicia un proceso de cuestionamiento personal. Asa Butterfield como Adam, su esposo y defensor del orden dentro de la comunidad.

como Adam, su esposo y defensor del orden dentro de la comunidad. Fra Fee como Sam, el fugitivo cuya llegada desencadena el conflicto.

como Sam, el fugitivo cuya llegada desencadena el conflicto. Christopher Eccleston y Siobhan Finneran como los líderes Phillips, figuras clave en la estructura de poder.

Olivia Pickering como Grace.

Este elenco refuerza el tono dramático de la serie y permite explorar con matices las tensiones internas de cada personaje.

Sinopsis de la miniserie británica

'Los no elegidos' sigue a Rosie, una esposa y madre que vive en una comunidad cristiana aislada, donde la fe y la obediencia marcan la vida cotidiana. Lo que parece un refugio espiritual comienza a resquebrajarse con la llegada de Sam, un hombre que huye de la justicia y que revela inconsistencias en el sistema que rige el grupo.

A medida que avanza la historia, la protagonista enfrenta una transformación marcada por el deseo de libertad, el despertar emocional y las dudas sobre la autoridad de los líderes. La serie explora cómo el miedo, la dependencia y el control pueden moldear la vida de quienes forman parte de este tipo de comunidades, planteando interrogantes sobre los límites entre creencia y manipulación.