Película ‘Amos del universo’ lanza tráiler oficial con Jared Leto y Nicholas Galitzine: ¿cuándo se estrena?

Sony Pictures presentó recientemente el tráiler oficial de 'Amos del universo' (Masters of the Universe), la tan esperada adaptación cinematográfica de la emblemática franquicia de Mattel, que ganó popularidad gracias a la serie animada de los años 80. Las imágenes reveladas han generado gran expectativa entre los fanáticos.

La dirección de la película está a cargo de Travis Knight, mientras que el guion es obra de Chris Butler. Nicholas Galitzine interpreta al príncipe Adam, quien se transformará en He-Man, y Jared Leto asumirá el papel de Skeletor.

¿Cuándo se estrena la película ‘Amos del universo’?

La película ‘Amos del universo’ llegará a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 4 de junio del 2026. El esperado estreno forma parte del calendario global de lanzamientos para uno de los títulos más anticipados del género.

Un día después, el viernes 5 de junio del 2026, la cinta se estrenará en Estados Unidos y Canadá, completando así su despliegue en los principales mercados internacionales.

¿De qué trata la película ‘Amos del universo’?

La película ‘Amos del universo’ sigue la historia de Adam Glenn, quien llega a la Tierra cuando era niño tras ser separado de la Espada de Poder de Grayskull. Durante años crece lejos de su verdadero origen, sin conocer el destino que le espera.

Con el paso del tiempo, logra recuperar la espada y asume su identidad como He-Man, enfrentándose a Skeletor en una lucha decisiva para salvar el reino de Eternia.

Reparto oficial de la película ‘Amos del universo’