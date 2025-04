Ya puedes descargar gratis Street Fighter IV en tu celular: solo debes cumplir este requisito

¿Fanático de los videojuegos de pelea? Te encantará saber que Capcom acaba de lanzar una versión de Street Fighter IV que es compatible con dispositivos móviles (Android e iOS). Incluso podrás descargarlo gratis en tu teléfono, siempre y cuando cumplas un importante requisito: haber instalado Netflix y tener una cuenta activa.

Quizás no lo sepas, pero Netflix no solo ofrece miles de películas y series a sus usuarios, también les permite acceder a diversos videojuegos, los cuáles pueden instalar gratis en sus celulares o tablets. Además de Street Fighter IV, tienes otros títulos como GTA: San Andreas, Stranger Things: 1984, TMNT: Shredder's Revenge, etc.

¿Qué es Street Fighter IV?

Lanzado el 18 de julio de 2008, Street Fighter IV es un videojuego de peleas disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Aunque no fue la entrega más exitosa de la saga, desde su llegada al mercado ha logrado vender más de 3.500.000 unidades en todo el mundo. Este título fue desarrollado por Capcom y revitalizó el interés por la franquicia.

El videojuego se sitúa cronológicamente entre Street Fighter II y Street Fighter III y gira en torno a un nuevo torneo mundial organizado por la corporación S.I.N., una subsidiaria de Shadaloo. Detrás del evento está Seth, un androide creado por M. Bison, quien busca recopilar datos para perfeccionar su proyecto BLECE y crear el cuerpo perfecto.

Varios luchadores como Ryu, Chun-Li y Guile se unen al torneo por distintas razones: algunos buscan justicia, otros redención o simplemente desafíos. A lo largo del torneo, los combatientes descubren los oscuros propósitos de S.I.N. y enfrentan a Seth. La historia también resalta el conflicto interno de Ryu con el "Satsui no Hado", conocido como el Hado oscuro.

¿Cómo descargar Street Fighter IV en tu teléfono?

A través de su cuenta de X, Capcom acaba de anunciar que Street Fighter IV: Champion Edition ya está disponible en Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Android y iPhone, respectivamente. Podrás descargarlo completamente gratis en tu teléfono, siempre y cuando hayas instalado Netflix y tengas una cuenta activa. De lo contrario, no podrás hacerlo.

"Con 32 Guerreros Mundiales, partidas en línea y opciones de control accesibles, ¡ahora puedes enfrentarte a todos los contrincantes con tu suscripción a Netflix!", señaló Capcom. Vale resaltar que Street Fighter IV: Champion Edition es la versión más completa, ya que incluye todos los personajes, escenarios y mejoras lanzadas en versiones anteriores.

Si estás interesado en descargarlo, ten en cuenta que, por defecto, los controles son táctiles, es decir, se muestran directamente en la pantalla de tu dispositivo móvil. Aunque muchos jugadores se adaptan bien a esta modalidad, otros prefieren la precisión de los botones físicos. Si eres de este grupo, debes saber que el juego es compatible con cualquier mando vía Bluetooth.