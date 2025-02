Cindy Díaz: "Censurar el arte es un retroceso como sociedad"

En una escena de Actos Consentidos, el fiscal y el abogado de un caso, brindan con vino. “A mí me ha ayudado que la realidad siempre supera a la ficción”, comenta Cindy Díaz, a quien le tocó interpretar a dos personajes distintos: una víctima de violación y, más adelante, a una abogada experta en divorcios. “Tenían que ser interpretados por la misma actriz, para ponerme en ambos lugares, lo cual es como una venganza. Tenemos espacio para reírnos de la desgracia que le pasa a uno de ellos”.

Protagonista de la película sobre la trata de mujeres que fue nominada al Goya, Evelyn (2012) y de la cinta chilena Análogos (2023), la actriz peruana ha hecho una carrera en el cine, ha tenido personajes en televisión y ha ido de la mano del teatro. “Hice un casting de muchísimas jóvenes. Y fue inusual porque no te decían de qué iba el personaje. Cuando pasé al casting, me explicaron qué querían ver en ambos personajes. En uno querían ver esa frustración y en la abogada era ver la otra cara de la moneda; a ella le da igual, prefiere evitar el juicio. Me impactó la reacción del público. Siento que la gente acompaña a la víctima, no duda del personaje y sienten mi indignación”.

Díaz estudió en un colegio católico y fue formada como actriz en la Pontificia Universidad Católica. En medio de los debates de hoy, con un cardenal que decía que las víctimas se ponían “en un escaparate provocando”, tenía varios insumos para construir sus personajes.

“Ya hemos escuchado de testimonios sobre el color de la ropa interior, ¿no? O cuando te pasa algo, te dicen: ‘¿Qué hacías tú en ese lugar’’. Pero no solo es el ámbito policial, político o familiar; el ámbito religioso es muy fuerte. Si nos ponemos a pensar en toda esa carga y en ese sistema de culpabilidad con el que crece una mujer, dices: ‘qué pena, te tocó ser mujer, tienes que cuidarte mucho’. El otro día conversaba sobre el rol de la mujer en la religión y de que tenemos la imagen de la Virgen María en silencio y a los pies de la cruz. Entonces, a uno le dicen, ‘¿tú por qué reclamas?’, ‘Calladita te ves más bonita’. Y si no eres así, eres María Magdalena, la libertina, y ‘por eso te pasan esas cosas’. O sea, para la religión no hay punto medio para la mujer. Pero, finalmente, la vida es justa, todo sale a la luz y lo que se tiene que pagar se va a pagar, por más que quieras tapar el sol con un dedo y se quiera negar lo que diga el papa”, comenta sobre las sanciones contra Cipriani. “Las culpas y acusaciones se pagan en la tierra”.

“El arte no rebela a la gente, el arte hace reflexionar”

Cindy Díaz estrenará este año La niña del azúcar, una coproducción con España y Argentina filmada en la selva. “Estoy viviendo mi sueño. Es fruto de muchísimo trabajo, de no parar y no rendirme. Cuando estrené Análogos pude conocer a directores de otros países”.

Actúa en la película peruana Amor Erizo que está en su segunda semana en la cartelera en temporada de los Óscar. “Nos alegra muchísimo porque acá mantener una película es difícil. Es verano, las salas disminuyen un poco, pero tenemos la fe en que el boca a boca pueda ayudar a que más gente pueda verla. Para mí hubiera sido ideal estrenarla en otra fecha, pero eso ya es decisión de los cines”.

La exhibición de las películas es uno de los tantos problemas del cine nacional. Hace poco cancelaron un ciclo en el Lugar de la Memoria. Tus colegas lo calificaron de censura.

Es importante seguir defendiendo el cine. Como todos, el cineasta tiene la libertad de expresar sus ideas y no está obligando a nadie a que piense como él. Me preocupa cuánto estamos retrocediendo como sociedad al aplicar la censura, no pueden censurar el arte, es un retroceso. Perú nunca se ha caracterizado por exportar o convertir al país en una industria, pero lo de ahora siento que es un tema político, hay mucho miedo. No debemos tener miedo a recordar, ‘un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla’, dice la famosa frase. Por más que haya líderes que tengan miedo y quieran censurar el cine, creo que es responsabilidad de todos preguntarnos, ¿qué no quieren que sepamos?

Claro, pero aunque las funciones sean gratuitas, hay muchos que no pueden acceder.

Es que somos un país de muchas necesidades. No nos ponemos a reflexionar sobre muchas cosas porque nuestro día a día es sobrevivir, es llegar a fin de mes, alimentar a nuestras familias. Así haya un espacio que luche para acercar el cine, la música, el teatro, hay otros que tienen otras preocupaciones y estas herramientas no se exploran. No todos tienen las mismas herramientas para salir adelante. Entonces, nos queda alzar nuestra voz y por lo menos, que quede testimonio.

¿Ha sido justa la suspensión de Saliendo de la caja por la publicidad de María Maricón?

Jamás lo hubiera imaginado. Yo he sido productora de Saliendo de la caja en algún momento y he visto de primera mano el trabajo. Además, soy egresada y sé de todo el esfuerzo del alumno. No recibes financiación, es con su dinero, sus ahorros y el festival es creación de todos los alumnos. Es muy fácil juzgar por un afiche y no dar la oportunidad para ver de qué trata. Pero es miedo, dicen: ‘están atentando contra mis ideales y si los desbarata pierdo poder y control’.

Entonces, vuelve el tema político.

Es que...siempre es bueno para el ser humano tener fe y tener esperanza, pero cuando la fe se mezcla con el poder, con autoritarismo y censura, ya no es fe, es un pretexto para tener control en la sociedad. ‘Si me van a rebelar al rebaño a mí no me conviene, yo tengo que sacar ese festival, porque me estás rebelando a la gente’. Pero el arte no rebela, el arte invita a reflexionar. Si se le diera mayor importancia a la educación artística desde la niñez, otra sería la mirada y creo que habría mucha diversidad artística a la que no le tendríamos miedo. Lo bueno es que vuelve en marzo y ahora el festival es conocido en todo el Perú.