Cine y defensa de derechos marcan la gala previa de los Premios Platino 2026

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Como cada año, los Premios Platino reúnen a los protagonistas de las series y películas de Iberoamérica. La edición 2026 se celebra en la Riviera Maya, México, en un ambiente de fiesta, pero en el que la política y la defensa de los derechos fundamentales también se hicieron presentes en los discursos. “¡Palestina libre!”, dijo Camila Plaate, la actriz de Belén, la película dirigida y protagonizada por la argentina Dolores Fonzi. “Los vendepatrias nunca van a triunfar”, agregó en un discurso que fue aplaudido y comentado en las redes sociales.



La producción, basada en un caso real, parece ser el sello de lo que veremos en el cine de Fonzi, quien también dirigió Blondi. “Estamos muy contentos de poder aportar un granito de arena a esta realidad compleja en la que vivimos”, comentó la directora en la alfombra roja de la gala inaugural. La también activista respondió a La República sobre el reto de llevar al cine una historia que movilizó a Argentina. “El mayor reto es haber hecho una película entretenida sobre un caso real muy complejo, pero que se convierta en un evento cinematográfico de calidad y que el espectador entre en la película y no la suelte hasta el final”.



Con la premiación en los Platino a Belén, se reconoce a un tipo de cine que arriesga y denuncia. El guion recoge el caso narrado en el libro Somos Belén, de la periodista Ana Correa. Una mujer fue acusada de homicidio y fue a la cárcel tras sufrir un aborto espontáneo. “Es importante que se aborden estos temas, pero también es importante que se reconozcan como con este premio y que el público la reciba y la vea”, agrega Fonzi. En general, la directora abogó por la importancia del cine. Las películas son una manera de manifestar los deseos y las necesidades de los pueblos. Los derechos se pelean (durante) años y se pierden en un día (...). Por eso digo que el cine es manifestar para no perder los derechos y para ganar otros”.



En la gala inaugural, la producción fue reconocida con el premio Platino al cine y educación en valores y Fonzi se pronunció sobre los derechos de los estudiantes en Argentina: “Aguante la educación pública”. La directora, madre de dos adolescentes, comentó que sus hijos están “orgullosos” por su faceta detrás de cámaras.



Por su lado, Camila Plaate se sumó a los artistas que hablaron de “la época oscura que vive Argentina”. Fue elegida la mejor actriz de reparto por interpretar y, en su discurso, recordó a Eva Perón. La película viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, amor y lucha. Quiero rememorar una frase de ella (Perón): ‘Con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los más humildes’”.

Sorda: triunfa la película sobre la maternidad en lengua de signos



Al cierre de esta edición, la película brasileña nominada al Óscar, El agente secreto, se perfilaba como favorita al premio a mejor película. De hecho, el jueves, en la ceremonia previa en el Hotel Xcaret, se llevó varios premios técnicos, entre ellos, el Platino a mejor música original y el galardón del público a mejor interpretación masculina para Wagner Moura, también nominado por la Academia este año.



El cine independiente también estuvo presente con la película española, Sorda, ópera prima de Eva Libertad y que inauguró el Festival de Cine de Lima 2025. La historia, protagonizada por Miriam Garlo, hermana de la cineasta, muestra la maternidad en lengua de señas, en un mundo ‘diseñado’ para oyentes.



Después de un año recorriendo festivales, la cinta ha logrado reconocimientos en el Festival de Berlín, en los Goya y en el Festival de Málaga. El jueves, Álvaro Cervantes ganó como mejor interpretación masculina de reparto. El actor ya había ganado el Goya por interpretar a Héctor, la pareja oyente de la protagonista. En el escenario, reivindicó “un cine iberoamericano subtitulado y accesible, porque es un derecho”.



El homenaje a Guillermo Francella



El argentino fue homenajeado con el Premio de Honor. El actor de El secreto de sus ojos recordó sus inicios y, entre risas, contó que sus padres le aconsejaron que se buscara una profesión más estable: “Búscate algo para comer”. También contó cuando quiso ser periodista, pero lo despidieron pronto. Sus exjefes siempre le decían: “Mira el favor que te hicimos”.



El viernes fue presentado por el presidente de los Platino, Enrique Cerezo, y comparó la ceremonia con los reconocimientos de Hollywood. “Amo este premio. He ido a varias galas, estuve en Marbella, en Punta del Este, en Madrid, y ahora aquí en Xcaret. Y ahora llevar a cabo esta gala, a la que amo por todo lo que hace al universo hispanoparlante, es algo digno de aplaudir. Es nuestro Óscar”.

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Francella sostuvo que ese reconocimiento es especial porque premian al camino andado. “Por eso tiene otra profundidad, en la que mañana me explayaré”, declaró sobre la ceremonia central programada para la noche del sábado. “Estoy pleno y satisfecho y feliz de cómo me animan, me cuidan, y cuando llega esta instancia de recibir esta distinción, es lo mejor que me puede pasar, me emociona mucho”.



El reconocimiento a Francella coincidió con lo que llamaron en España “el desplante de Ayuso”, en referencia a la ausencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En un comunicado, el Grupo Xcaret negó que se haya impedido la presencia de Isabel Díaz Ayuso. “Negamos categóricamente haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de los Premios Platino Xcaret. Reafirmamos nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos”.



La organización que alterna sus ediciones entre España y México reúne, además de artistas, a representantes de las plataformas de streaming y productores. Entre ellos, la peruana Cecilia Gómez de la Torre. El viernes por la mañana se conocieron los premios Platino otorgados por el público. Destacó Chespirito: sin querer queriendo como la mejor miniserie y la española Los domingos como mejor película.