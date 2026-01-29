HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón del séptimo arte

Películas como 'Los pecadores', 'La hora de la desaparición' y 'Frankenstein' ya están disponibles en plataformas como Netflix y HBO Max. Conoce dónde ver las cintas que compiten por obtener el mayor reconocimiento del séptimo arte.

Descubre dónde ver 'Una batalla tras otras' o 'Pecadores' Foto: Composición LR
Descubre dónde ver 'Una batalla tras otras' o 'Pecadores' Foto: Composición LR | Difusión

El jueves 22 de enero, la Academia anunció la lista completa de nominados a los premios Oscar 2026, en la que 'Pecadores' hizo historia al obtener 16 nominaciones y convertirse en la película más nominada de todos los tiempos, superando a 'Titanic', 'La La Land' y 'Mary Poppins'. En el listado también sobresale 'Una batalla tras otra', que logró 13 menciones. Entre los más de 50 trabajos audiovisuales nominados, varios ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming como Netflix y HBO Max.

PUEDES VER: ‘Sirāt: trance en el desierto’, nominada al Oscar 2026 a Mejor película extranjera, llega a los cines peruanos: tráiler, trama y fecha de estreno

lr.pe

Películas nominadas a los Oscar 2026 disponibles en HBO Max

'Los Pecadores' ('Sinners')

Con un récord histórico de 16 nominaciones al Oscar 2026, Sinners, la cinta dirigida por Ryan Coogler, lidera la premiación de la Academia al superar la marca impuesta por 'Titanic' y 'La La Land'. El filme compite en las categorías de mejor película, mejor dirección, actor y actor de reparto, actriz de reparto, mejor casting, guion original, música original, entre otras.

Sinopsis: Con el objetivo de dejar atrás sus turbulentas vidas, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Sin embargo, una vez allí descubrirán que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

'Una batalla tras otra'

El filme de Paul Thomas Anderson, inspirado libremente en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, obtuvo 13 nominaciones al Oscar 2026, incluyendo las categorías de mejor película y mejor dirección. Entre las menciones más destacadas también figuran mejor actor, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado y mejor banda sonora.

Sinopsis: Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.

'La hora de la desaparición' ('Weapons')

Catalogada como una de las mejores películas de terror de 2025, 'La hora de la desaparición' obtuvo una nominación al Oscar 2026 en la categoría de mejor actriz de reparto por la actuación de Amy Madigan, quien interpreta a la tía Gladys.

Sinopsis: Todos los niños de la clase, excepto uno, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente a la misma hora. La comunidad se pregunta quién o qué está detrás de la desaparición.

'Alabama: presos del sistema'

El documental estadounidense, dirigido por Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman y filmado con teléfonos de contrabando, obtuvo una nominación al Oscar 2026 en la categoría de mejor documental.

Sinopsis: La historia se centra en la muerte de Steven Davis, un hombre encarcelado que fue golpeado hasta la muerte por los guardias de prisión. El documental sigue a la madre de Davis, Sandy Ray, mientras busca respuestas sobre la muerte de su hijo.

'Armado con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud'

El documental, dirigido por Brent Renaud y Craig Renaud, junto al colombiano Juan Arredondo, fue nominado al Oscar 2026 en la categoría de mejor cortometraje documental.

Sinopsis: Documental sobre Brent Renaud, el primer periodista estadounidense asesinado por soldados rusos mientras cubría la guerra en Ucrania.

PUEDES VER: 'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

lr.pe

Películas nominadas a los Oscar 2026 disponibles en Netflix

'Frankenstein'

La cinta, dirigida por Guillermo del Toro y basada en el clásico de Mary Shelley, se posiciona como una de las producciones más sólidas de Netflix al obtener nominaciones al Oscar 2026 en las categorías de mejor película, mejor guion adaptado, fotografía, diseño de producción, banda sonora, efectos visuales y mejor actor de reparto para Jacob Elordi.

Sinopsis: Un científico brillante y egocéntrico da vida a una criatura monstruosa en un experimento que conduce a la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

'Sueños de trenes'

El drama, dirigido por Clint Bentley y protagonizado por Joel Edgerton y Felicity Jones, está basado en la novela corta homónima de Denis Johnson y obtuvo nominaciones al Oscar 2026 en las categorías de mejor película y mejor guion adaptado, además de fotografía y canción original.

Sinopsis: Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno.

'Las guerreras K-pop'

La película de animación musical, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se ha convertido en una sensación a nivel mundial, llevando el nombre de las Huntr/x a la conversación global. El filme obtuvo dos nominaciones al Oscar 2026 en las categorías de mejor película animada y mejor canción original.

Sinopsis: Un supergrupo de k-pop usa sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales y de una banda rival de chicos decididos a robar corazones y mentes.

