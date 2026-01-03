Cómo ver la saga Crepúsculo: orden cronológico de las películas y dónde verlas

Crepúsculo se ha consolidado como una de las sagas más reconocidas del cine contemporáneo. Desde su estreno, marcó un antes y un después en la cultura pop, atrayendo a millones de fanáticos en todo el mundo. Aunque la producción no fue considerada ambiciosa a nivel técnico, conquistó audiencias que siguen disfrutando de la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen (Krysten Stewart y Robert Pattinson). Esta nota te ayudará a conocer el orden correcto para ver las películas, su trama principal y las plataformas donde podrás disfrutarlas.

Sinopsis de la saga Crepúsculo

Basada en los libros de Stephenie Meyer, la saga narra la intensa historia de Bella Swan, una joven humana, y Edward Cullen, un vampiro inmortal. La trama combina romance, drama y acción sobrenatural, mientras los protagonistas enfrentan conflictos que ponen en riesgo su relación y la seguridad de quienes los rodean. La saga se ha convertido en un fenómeno cultural, captando tanto a quienes ya conocen la historia como a nuevos espectadores.

La saga completa de Crepúsculo.

¿Cuál es el orden cronológico para ver la saga Crepúsculo?

Para disfrutar la historia de manera coherente, es recomendable seguir el orden de estreno, ya que cada película desarrolla los acontecimientos de forma progresiva:

Crepúsculo (2008)

Directora: Catherine Hardwicke. Bella se muda a Forks y conoce a Edward Cullen, mientras descubre los secretos de su misteriosa familia. Su atracción mutua crece, aunque Edward mantiene distancia debido a su naturaleza vampírica.

Luna Nueva (2009)

Director: Chris Weitz. Bella enfrenta la ausencia de Edward y encuentra apoyo en Jacob Black, mientras explora los peligros del mundo sobrenatural que rodea a los Cullen.

Eclipse (2010)

Director: David Slade. Bella debe elegir entre Edward y Jacob, mientras un ejército de vampiros amenaza Forks. La alianza entre los Cullen y los lobos busca proteger la ciudad de un desastre mayor.

Amanecer - Parte 1 (2011)

Director: Bill Condon. Bella y Edward se casan; su embarazo pone en riesgo su vida y desencadena un proceso que termina convirtiéndola en vampiro tras el parto.

Amanecer - Parte 2 (2012)

Director: Bill Condon. Bella, convertida en vampiro, protege a su hija Renesmee de los Volturi. La familia Cullen reúne testigos que evitan un conflicto final, restaurando la paz en su entorno.

¿Dónde ver la saga Crepúsculo?

La saga completa se encuentra disponible en Disney+, ideal para quienes desean maratonear todas las películas sin interrupciones. También se puede alquilar o comprar en Prime Video y Google Play Películas. Netflix ya no ofrece la colección completa debido a cambios en acuerdos de distribución.

Algunas versiones especiales, como la Extended Edition de la primera película, incluyen escenas adicionales y material exclusivo para fanáticos que quieran profundizar en la historia de Bella y Edward.