El caballero de los siete reinos forma parte del universo de 'Juego de Tronos' y 'La casa del dragón'. Foto: HBO Max.

Los fanáticos del universo de ‘Juego de tronos’ o por su nombre en inglés ‘Game of thrones’ están más ansiosos que nunca por el capítulo seis y final de su serie precuela: ‘El caballero de los siete reinos’ a estrenarse este domingo 22 de febrero a través de la plataforma de HBO Max.

Allí veremos que las aventuras en Poniente continúan y sobre cuál será el desenlace de Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell). Vale recordar que, a diferencia de las batallas en ‘House of the Dragon’, esta nueva producción está situada 90 años antes de la saga original para presenciar el día a día de un caballero errante y su novel escudero.

¿A qué hora se estrena el capítulo final de ‘El caballero de los siete reinos’?

En Latinoamérica, el episodio final de ‘El caballero de los siete reinos’ se estrena este domingo 22 de febrero en el horario nocturno. Mientras que en España y Reino Unido será en la madrugada del 23 de febrero. Aquí te dejamos a qué hora se lanzará el capítulo según tu país de residencia.

Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 00:00 a.m. (madrugada del 23 de febrero).

Reino Unido: 3:00 a.m. (madrugada del 23 de febrero).

España: 4:00 a.m. (madrugada del 23 de febrero).

¿Habrá segunda temporada de ‘El caballero de los siete reinos'?

Sí habrá una segunda temporada de ‘El caballero de los siete reinos’. HBO Max confirmó que las aventuras de Dunk y Egg continuarán, pero sin anunciar aún la fecha de estreno de la misma. Por el momento, se espera la tercera temporada de ‘House of the Dragon’ programada para el verano de 2026.

La posible fecha tentativa de la segunda temporada de la serie podría ser revelada en el podcast oficial de HBO Max Latinoamérica, que se emite en YouTube.