HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     
Cine y series

'El agente nocturno' temporada 3 reparto: ¿quién es quién en la serie de espionaje de Netflix?

La temporada 3 de 'El agente nocturno' ya se estrenó en Netflix. Conoce el reparto completo, los nuevos personajes y qué papel cumple cada actor en la trama del thriller político.

'El agente nocturno' temporada 3 ya se encuentra disponible en Netflix: Foto: Captura YouTube
'El agente nocturno' temporada 3 ya se encuentra disponible en Netflix: Foto: Captura YouTube

La tercera entrega de 'El agente nocturno' ya está disponible en Netflix desde el jueves 19 de febrero de 2026, marcando un nuevo capítulo en la historia de Peter Sutherland, ahora plenamente integrado al programa secreto Acción Nocturna. El thriller político retoma la acción tras los eventos que transformaron al protagonista de un operador telefónico en un agente de campo dispuesto a asumir riesgos mayores.

En esta nueva etapa, la trama se activa cuando un vuelo comercial es derribado por un ataque con misiles, lo que desencadena una operación internacional encubierta. El incidente obliga a Peter a intervenir de inmediato, evidenciando cuánto ha cambiado desde la primera temporada. El reparto de 'El agente nocturno' temporada 3 combina rostros ya conocidos con incorporaciones que amplían el universo narrativo de la serie.

PUEDES VER: 'La primera vez' temporada 4: Netflix revela la fecha de estreno de la serie colombiana con espectacular tráiler

lr.pe

'El agente nocturno' temporada 3 reparto

El núcleo de la historia vuelve a girar en torno a Gabriel Basso, quien retoma el papel de Peter Sutherland. El intérprete, recordado por títulos como Super 8 y Hillbilly Elegy, asume una versión más madura del personaje. Según declaraciones del creador de la serie, Ryan, Peter deberá enfrentar el costo personal de su trabajo y el impacto emocional de su evolución dentro de Acción Nocturna.

larepublica.pe

También regresa Louis Herthum como Jacob Monroe, un agente de inteligencia que desempeña un rol decisivo en la nueva misión. El actor es conocido por su participación en la serie Westworld, donde interpretó a Peter Abernathy. En esta temporada, Monroe vuelve a contactar a Sutherland para proponerle un intercambio que podría alterar el rumbo de la investigación.

Por su parte, Amanda Warren encarna nuevamente a Catherine Weaver, veterana del programa secreto que ahora ejerce como superior directa del protagonista. Warren ha participado en producciones como The Leftovers, This Is Us y House of Cards, consolidando una carrera ligada a dramas políticos y series de alto perfil.

Una de las incorporaciones destacadas es Génesis Rodríguez, quien da vida a Isabel De Leon, una periodista decidida que se involucra en los hechos que rodean el atentado aéreo. Rodríguez ha formado parte de producciones como The Umbrella Academy, ampliando así su vínculo con la plataforma.

larepublica.pe

PUEDES VER: ¿Cuándo sale la temporada 3 de 'La chica nueva'?: fecha de estreno de la serie de Netflix con Becky Armstrong como Nanno

lr.pe

Más personajes de 'El agente nocturno' temporada 3

El 'El agente nocturno' temporada 3 reparto se completa con figuras clave que sostienen el entramado político de la historia:

  • Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington, agente del Servicio Secreto.
  • Ward Horton como Richard Hagan, presidente de Estados Unidos.
  • Albert Jones como Aiden Mosley, subdirector del FBI.
  • Jennifer Morrison como Jenny Hagan, primera dama que oculta un secreto determinante para la trama.

Estos personajes refuerzan la dimensión institucional del relato y sitúan la acción en un contexto de tensión diplomática y amenazas globales. La combinación de espionaje, conflictos de poder y operaciones encubiertas consolida a la producción como uno de los títulos de acción política más relevantes del catálogo actual de Netflix.

Notas relacionadas
'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

LEER MÁS
De Lee Soo Hyuk a Seo Kang Joon: todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana 'Un novio por suscripción'

De Lee Soo Hyuk a Seo Kang Joon: todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana 'Un novio por suscripción'

LEER MÁS
¿Cuándo sale la temporada 3 de 'La chica nueva'?: fecha de estreno de la serie de Netflix con Becky Armstrong como Nanno

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'La chica nueva'?: fecha de estreno de la serie de Netflix con Becky Armstrong como Nanno

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Al fondo hay sitio": Alessia y Jimmy y su escena erótica en la que tuvieron chiquitingo

"Al fondo hay sitio": Alessia y Jimmy y su escena erótica en la que tuvieron chiquitingo

LEER MÁS
Montaje original de 'Kill Bill', 'The Whole Bloody Affair', se estrena en cines: más de 4 horas de película sin cortes ni censura

Montaje original de 'Kill Bill', 'The Whole Bloody Affair', se estrena en cines: más de 4 horas de película sin cortes ni censura

LEER MÁS
‘Descendientes 4’ de Disney+, reparto completo: ¿quién es quién en la película basada en magia y aventuras?

‘Descendientes 4’ de Disney+, reparto completo: ¿quién es quién en la película basada en magia y aventuras?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini EN VIVO por los cuartos de final del Río Open 2026: 'Nacho' cae en el segundo set

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 25 de LaLiga de España

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

Cine y series

Capítulo final de El caballero de los siete reinos: cuándo se estrena y a qué hora ver la serie del universo de ‘Juego de Tronos’

Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

'Amélie y los secretos de la lluvia' llega a los cines peruanos: cuándo se estrena el filme nominado al Oscar 2026 a mejor película animada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Luna asegura que Daniel Urresti participaría en un eventual gobierno suyo: "El va a ser el ministro del Interior"

Solo un partido de los 38 en carrera propone recuperar Sunedu y eliminar leyes de la contrarreforma universitaria

Elecciones 2026: Estados Unidos y Argentina tendrán más locales de votación para peruanos en el exterior

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025