'El agente nocturno' temporada 3 reparto: ¿quién es quién en la serie de espionaje de Netflix?

La tercera entrega de 'El agente nocturno' ya está disponible en Netflix desde el jueves 19 de febrero de 2026, marcando un nuevo capítulo en la historia de Peter Sutherland, ahora plenamente integrado al programa secreto Acción Nocturna. El thriller político retoma la acción tras los eventos que transformaron al protagonista de un operador telefónico en un agente de campo dispuesto a asumir riesgos mayores.

En esta nueva etapa, la trama se activa cuando un vuelo comercial es derribado por un ataque con misiles, lo que desencadena una operación internacional encubierta. El incidente obliga a Peter a intervenir de inmediato, evidenciando cuánto ha cambiado desde la primera temporada. El reparto de 'El agente nocturno' temporada 3 combina rostros ya conocidos con incorporaciones que amplían el universo narrativo de la serie.

'El agente nocturno' temporada 3 reparto

El núcleo de la historia vuelve a girar en torno a Gabriel Basso, quien retoma el papel de Peter Sutherland. El intérprete, recordado por títulos como Super 8 y Hillbilly Elegy, asume una versión más madura del personaje. Según declaraciones del creador de la serie, Ryan, Peter deberá enfrentar el costo personal de su trabajo y el impacto emocional de su evolución dentro de Acción Nocturna.

También regresa Louis Herthum como Jacob Monroe, un agente de inteligencia que desempeña un rol decisivo en la nueva misión. El actor es conocido por su participación en la serie Westworld, donde interpretó a Peter Abernathy. En esta temporada, Monroe vuelve a contactar a Sutherland para proponerle un intercambio que podría alterar el rumbo de la investigación.

Por su parte, Amanda Warren encarna nuevamente a Catherine Weaver, veterana del programa secreto que ahora ejerce como superior directa del protagonista. Warren ha participado en producciones como The Leftovers, This Is Us y House of Cards, consolidando una carrera ligada a dramas políticos y series de alto perfil.

Una de las incorporaciones destacadas es Génesis Rodríguez, quien da vida a Isabel De Leon, una periodista decidida que se involucra en los hechos que rodean el atentado aéreo. Rodríguez ha formado parte de producciones como The Umbrella Academy, ampliando así su vínculo con la plataforma.

Más personajes de 'El agente nocturno' temporada 3

El 'El agente nocturno' temporada 3 reparto se completa con figuras clave que sostienen el entramado político de la historia:

Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington, agente del Servicio Secreto.

como Chelsea Arrington, agente del Servicio Secreto. Ward Horton como Richard Hagan, presidente de Estados Unidos.

como Richard Hagan, presidente de Estados Unidos. Albert Jones como Aiden Mosley, subdirector del FBI.

como Aiden Mosley, subdirector del FBI. Jennifer Morrison como Jenny Hagan, primera dama que oculta un secreto determinante para la trama.

Estos personajes refuerzan la dimensión institucional del relato y sitúan la acción en un contexto de tensión diplomática y amenazas globales. La combinación de espionaje, conflictos de poder y operaciones encubiertas consolida a la producción como uno de los títulos de acción política más relevantes del catálogo actual de Netflix.