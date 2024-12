Sophie Turner: “Lo más emocionante de mi carrera ha sido interpretar a Joan”

Con ‘Brass in Pocket’ de The Pretenders, desde el primer capítulo ‘Joan’ nos muestra el contraste: la glamorosa vida que tuvo en la década de los 80’s; su faceta como la madre de una niña a la que tenía que dejar por horas para ir a trabajar a un bar y, una mujer que enfrenta una relación abusiva. La estrella de ‘Juego de Tronos’, Sophie Turner, protagoniza esta serie basada en las memorias de la ladrona de joyas más famosa de Inglaterra, Joan Hannington.

“Es una mujer tan compleja y extraordinaria, vulnerable y fuerte a la vez, que toma algunas decisiones terribles, por desgracia. Pero creo que es alguien con quien mucha gente puede identificarse y yo quería leer más y más sobre ella”, sostiene la creadora de la serie, Anna Symon. “Había una línea muy al principio del libro donde dice ‘Los diamantes son mi vida, mi emoción, mi arte’. Y pensé: ‘¿Quién es esta mujer? ¿Por qué no he oído su historia? ¿Por qué no se ha contado su historia en la televisión?’ Todo eso realmente me hizo querer escribirla”.

La actriz que interpretó a Sansa Stark fue elegida tras dos audiciones. A la primera prueba asistió embarazada. Para ella una de las cosas más interesantes de la historia fue que la fama de su personaje crecía y, a la par, buscaba recuperar a su hija enviada a los servicios sociales. “Fue increíble. Creo que fue lo más emocionante de mi carrera poder interpretar a alguien como Joan, que es tan multifacética y tan divertida, que ha pasado por tantos traumas y es tan ambiciosa. Es todas esas cosas: madre, amante, mentirosa, ladrona. Es mucho en sí misma. Es mucho en una sola persona y sentí que sería un placer poder interpretarla. Es realmente extraordinario que todo sea una historia real”, dice en entrevista enviada a La República.

Turner como protagonista de 'Joan'.

La actriz conoció a Joan Hannington antes de iniciar el rodaje. “En realidad, lo entendí bastante bien, porque el libro (I Am What I Am: The True Story of Britain’s Most Notorious Jewel Thief) contiene mucho y está escrito con su propia voz. Me empapé de eso. Creo que lo leí unas nueve veces, así que la última pieza del rompecabezas fue conocer a Joan. En el momento en que entra en una habitación, se convierte en la estrella de esa habitación. Ella es el diamante. Eran sus gestos lo que yo no había entendido del todo y lo que me faltaba era su esencia”.

Hannington ha dicho que la producción acertó en elegir a Turner para interpretarla. “No podrían haber elegido a nadie mejor. Lo bueno para mí fue que nunca había visto a Sophie en nada. Me acuesto a las siete en punto todas las noches de mi vida y me levanto a las cuatro. Soy adicta a TikTok, así que no veo mucha tele. Llevo jubilada 40 años, no soy una persona del mundo del espectáculo, soy una persona muy reservada”. La serie dirigida por el ganador del Bafta, Richard Laxton, se estrena hoy en Universal+.