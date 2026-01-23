‘Heated Rivalry’, la serie furor del momento, llega a HBO Max Latinoamérica: descubre la fecha exacta de su tan esperado estreno

Tras consolidarse como uno de los títulos más vistos del año en Norteamérica, 'Heated Rivalry' prepara su desembarco regional. HBO Max confirmó que la producción, basada en la saga 'Game Changers' de Rachel Reid, estará disponible para el público latinoamericano desde el 6 de febrero de 2026.

La serie está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes recientemente fueron presentadores en la 83.ª edición de los Golden Globes y seleccionados como portadores de la antorcha olímpica rumbo a la inauguración de los Juegos de Milán-Cortina, un impulso mediático que acompañó el anuncio del estreno de la popular serie en la cadena de streaming a nivel latinoamericano.

¿Cuándo llega 'Heated Rivalry' a HBO Max Latinoamérica?

La plataforma informó a través de sus canales oficiales que el estreno de 'Heated Rivalry' en Latinoamérica será el jueves 6 de febrero de 2026. Con ello, el catálogo regional de HBO Max suma una de las producciones románticas más comentadas del circuito reciente de streaming, tras su recorrido previo por Canadá y Estados Unidos mediante el servicio Crave.

En territorio brasileño, los seguidores de la serie de amor queer tendrán que esperar una semana más, ya que el estreno oficial para dicho país está programado para el 13 de febrero.

Primera temporada de 'Heated Rivalry' causó furor

La historia sigue a dos jugadores profesionales de hockey —uno canadiense y otro ruso— que mantienen una relación secreta durante diez años, en medio de la rivalidad deportiva y la presión mediática. Su primera entrega alcanzó el puesto número uno en visualizaciones dentro de HBO Max, resultado que motivó su renovación anticipada para una segunda temporada, según confirmó la compañía distribuidora.

Los fanáticos de todos los países latinoamericanos expresaron su alegría por no tener que esperar más para ver 'Heated Rivalry' a través de HBO Latinoamérica. "Mejor día del año", "Dios mío santísimo", "Los amo, al fin", "este es el momento más esperado por todo América Latina", "tarde, pero mejor que nunca", expresaron en la cuenta oficial de Instagram de la plataforma de streaming.