HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Presidentes en problemas y campaña electoral 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cine y series

Una película experimental sobre un icónico poema: “Howl” de Allen Ginsberg

"Howl", de 2010, retrata la vida de Ginsberg y el juicio por obscenidad que sufrió tras la publicación de su emblemático poema, reflejando su influencia en la literatura. Con James Franco en el rol protagónico.

James Franco como Allen Ginsberg. Imagen: Difusión.
James Franco como Allen Ginsberg. Imagen: Difusión.

¿Qué sería de nuestra condición de lectores de poesía sin el fuego de esos poetas que, por medio de textos incendiarios, nos abrieron las puertas de la tradición poética, tradición de múltiples ramas que a más de uno le ha permitido forjar su canon personal?

Cuando recordamos a los poetas que motivaron ese inicial fuego poético (que tiene luces peculiares cuando los lees entre los 17 y 20 años, la etapa en donde se confunde la idealización con la posería), se presentan en nuestra memoria Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Dylan Thomas, a saber. Pero ninguno con el grado de radiación de Allen Ginsberg, uno de los fundadores de la Beat Generation.

Ginsberg fue un viajero incansable y un curioso irredento. Por ejemplo, su sed de experiencia psicotrópica lo trajo a Sudamérica y su paso por Perú era un destino cantado. Cumplió su cometido, probó lo que tuvo que probar y en sus días por Lima conoció a su alma gemela, el poeta Martín Adán, a quien le dedicaría años después un bello poema (“A un viejo poeta en el Perú” de 1960).

Su extenso poema “Howl” (“Aullido”) despertó, en 1955, la euforia en la Six Gallery de San Francisco. No es para menos, “Howl” es más que una perfecta construcción formal; es un llamado, un cuestionamiento personal al lector. Hablamos, pues, de un poema político, furioso y hormonal, que a la fecha adquiere una resonancia sin coto de frontera. Ginsberg presentó este poema en un contexto conservador.

“Howl” es el poema insignia de Ginsberg, sin duda, el más universal entre varios poemas del mismo calibre (pensemos en “Kaddish” (escrito entre 1957 y 1959), dedicado a su madre que murió en 1956). Este poema igualmente nos permite entender el carácter y la onda expansiva de influencia de su hacedor. Prueba de ello la tenemos en la película homónima de Rob Epstein y Jeffrey Friedman, del 2010, con James Franco en el rol del vate.

La película se centra en la vida de Ginsberg e incide en el impacto y en las consecuencias que produjo la publicación de “Howl” en formato de libro (Howl and Other Poems) en 1956. Ginsberg es un joven inseguro, pero con ganas de cambiar no tanto el mundo, sino la manera en que se vive en él; desfilan personajes como Jack Kerouac, Neal Cassady, Lawrence Ferlinghetti, Peter Orlovsky, entre otros; los directores hacen uso de las digresiones (en las que se llegan a insertar secuencias animadas y de archivo), estrategia, en principio, correcta para no dejar de enfocarnos en las escenas sobre el juicio por obscenidad que Ginsberg enfrentó en 1957 a razón de la publicación de Howl and Other Poems por la editorial City Lights.

Las actuaciones son sólidas, pero el abuso del carácter experimental (como la no linealidad de la narración, que hasta cierto punto es mérito) disminuye la intensidad dramática de las mismas. Pese a este reparo, Howl sigue mostrando una frescura y un ánimo inquieto, dignos del espíritu de Ginsberg y de la Beat Generation. En plataformas.

Datos:

Libros. La Generación Beat tiene tres títulos capitales: Howl de Ginsberg, En el camino de Jack Kerouac y El almuerzo desnudo de William S. Burroughs.

Notas relacionadas
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
María del Pilar Riofrío: “Las formas de conectarnos con las obras de arte son muy diversas”

María del Pilar Riofrío: “Las formas de conectarnos con las obras de arte son muy diversas”

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
Cine peruano: lanzan más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

Cine peruano: lanzan más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

LEER MÁS
“Hasta el cielo”, final explicado: ¿qué pasó con Ángel y Estrella en las últimas escenas?

“Hasta el cielo”, final explicado: ¿qué pasó con Ángel y Estrella en las últimas escenas?

LEER MÁS
‘Gaviotas’ de Café con aroma de mujer: Angélica Rivera y actrices que tuvieron el papel

‘Gaviotas’ de Café con aroma de mujer: Angélica Rivera y actrices que tuvieron el papel

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

La OMS coloca a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el tabaco

Cine y series

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Cine peruano: lanzan más horarios para 'Uyariy' y el público responde con salas llenas

Augusto Zegarra, director de 'Runa Simi': "El público peruano quiere ver nuestras historias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025