¿Crepúsculo regresa? Tras casi dos décadas del estreno de la película de vampiros más popular, Kristen Stewart, la actriz protagonista que interpretó a Bella Swan, confesó estar interesada en filmar un remake de la saga que la catapultó a la fama internacional y marcó a toda una generación.

La actriz de 38 años aseguró que, de contar con una buena inversión para dicho proyecto, se comprometería a traer una nueva versión de la historia. “Imagina si tuviéramos un presupuesto gigantesco y mucho amor y apoyo. No sé… me encantaría readaptarla. Sí, claro. Haré el remake, ¡estoy comprometida!”, comentó muy entusiasmada durante el evento 10 Directors to Watch, realizado en Palm Springs, California.

Asimismo, Stewart expresó su admiración por los realizadores del primer proyecto cinematográfico de la saga de Stephenie Meyer, que llegó a los cines y se convirtió en un fenómeno mundial. “Me encanta lo que hicieron todos los directores con las películas. Eran muy ellos mismos, raros y nerviosos (…) no sabían en qué se iban a convertir antes de que explotaran”, señaló.

La actriz dio un importante salto de la actuación a la dirección en octubre de 2025 con The Chronology of Water, una película que generó polémica en la industria, en la que retrató la vida de Lidia Yuknavitch, una escritora cuya historia estuvo marcada por abusos desde temprana edad y que encontró en el deporte y el arte una vía para sanar.

Aunque aún no se ha confirmado un proyecto que involucre a Kristen Stewart como directora en una nueva adaptación de Crepúsculo, se dio a conocer que Netflix tiene en desarrollo, sin fecha de estreno confirmada, una serie animada basada en el libro Sol de medianoche. Esta producción se enfocará en narrar la historia desde la perspectiva de Edward Cullen y la familia Cullen.