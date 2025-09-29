HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Dollhouse: Muñeca Maldita’, película que fue fenómeno en Japón, llega a los cines peruanos: fecha de estreno, trama y reparto

El terror japonés llega a Perú con ‘Dollhouse: Muñeca Maldita’, un fenómeno que ha impactado en taquilla japonesa al atraer a más de un millón de espectadores.

Dirigida por Shinobu Yaguchi, la cinta explora el duelo y la vulnerabilidad a través de la historia de Yoshie, quien se obsesiona con una muñeca que evoca a su hija fallecida. Fotos: difusión.
Dirigida por Shinobu Yaguchi, la cinta explora el duelo y la vulnerabilidad a través de la historia de Yoshie, quien se obsesiona con una muñeca que evoca a su hija fallecida.

No todas las muñecas están hechas para jugar. El horror japonés aterriza en cines nacionales con ‘Dollhouse: Muñeca Maldita’, película que se convirtió en un fenómeno en Japón tras su estreno llevando a más de un millón de personas a las salas. La cinta, dirigida por Shinobu Yaguchi y protagonizada por Masami Nagasawa y Koji Seto, se estrenará este jueves 2 de octubre en Perú, el primer país en Latinoamérica en el que se proyectará.

‘Dollhouse: Muñeca Maldita’, calificada como “el terror asiático del año”, promete ser una de las apuestas más fuertes para la temporada de Halloween. Desde su éxito en taquilla japonesa hasta su llegada a Latinoamérica, la cinta se presenta como un imperdible para los amantes del horror que buscan emociones intensas y noches sin dormir.

PUEDES VER: Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y todo lo que debes saber sobre la serie japonesa

lr.pe

¿De qué trata ‘Dollhouse: Muñeca Maldita’?

La trama gira en torno a Yoshie, una madre que lidia con el devastador dolor por la pérdida de su hija. En su búsqueda de consuelo, adquiere en un mercado de antigüedades una enigmática muñeca que guarda un inquietante parecido con su hija fallecida. Pronto, Aya —el nombre de la muñeca— se convierte en una obsesión para Yoshie, generando un vínculo perturbador que se siente tan opresivo como si una fuerza demoníaca se aferrara a ella. La película profundiza en los temas del duelo y la vulnerabilidad emocional a través de una historia cargada de tensión psicológica.

Inspirada en los grandes referentes del j-horror como ‘El Aro’, ‘Ju-on: The Grudge’ y ‘Audition’, ‘Dollhouse: Muñeca Maldita’ presenta un terror que no espera a la oscuridad para manifestarse: aquí, el miedo se hace presente incluso bajo la luz del día. El personaje que acapara todas las miradas es Aya, una muñeca poseída cuya sola presencia resulta inquietante. No se trata solo de sustos visuales: cuanto más aparece en escena, más se percibe la energía siniestra que la rodea.

Considerada “el terror asiático del año”, ‘Dollhouse’ promete intensas tardes de Halloween con su mezcla de suspenso psicológico y elementos sobrenaturales. Foto: difusión.

Considerada “el terror asiático del año”, ‘Dollhouse’ promete intensas tardes de Halloween con su mezcla de suspenso psicológico y elementos sobrenaturales. Foto: difusión.

PUEDES VER: Alice in Borderland temporada 3: conoce el reparto confirmado de la serie de Netflix

lr.pe

¿Quiénes actúan en ‘Dollhouse: Muñeca Maldita’?

Además de Masami Nagasawa y Koji Seto, el reparto de ‘Dollhouse: Muñeca Maldita’ lo completan Tetsushi Tanaka y Ken Yasuda, en una producción que mezcla suspenso psicológico con elementos sobrenaturales, consolidando al género japonés como uno de los más escalofriantes del mundo. Con una duración de 109 minutos, la película estará disponible en versiones dobladas y subtituladas.

