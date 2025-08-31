HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Cine y series

'Him, el elegido': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror deportiva

La cinta 'HIM, el elegido', protagonizada por Marlon Wayans, mezcla el horror psicológico con el drama deportivo. Conoce su trama, elenco, tráiler y fecha de estreno en cines.

'Him, el elegido': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror deportiva. Foto: Difusión
'Him, el elegido': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror deportiva. Foto: Difusión

El cine de terror recibirá un nuevo y audaz contendiente este 2025 con 'HIM, el elegido', una película que entrelaza el suspenso psicológico con el mundo competitivo del deporte. Producida por Jordan Peele y protagonizada por Marlon Wayans, la cinta ya generó expectativas tras el lanzamiento de su primer tráiler oficial.

Dirigida por Justin Tipping y escrita por los reconocidos guionistas Zack Akers y Skip Bronkie, el filme forma parte de los títulos destacados de la Black List, una prestigiosa selección anual que reconoce los mejores guiones no producidos en Hollywood. 'HIM, el elegido' se perfila como uno de los estrenos más inquietantes del año y llegará a salas el 2 de octubre de 2025.

PUEDES VER: ¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

lr.pe

¿De qué trata 'HIM, el elegido'?

La historia se centra en Cam, un joven atleta que ha perdido el rumbo hasta que una inesperada oportunidad llega a su vida de la mano de Isaiah White, un legendario quarterback que ha sido ocho veces campeón y que representa una figura icónica en la cultura deportiva. Isaiah ofrece entrenar a Cam en su complejo privado, un lugar remoto que comparte con su esposa, Elsie White.

A medida que la rutina de entrenamiento se intensifica, el magnetismo de Isaiah comienza a desbordar su rol de mentor y adopta un tono cada vez más siniestro. Lo que parecía una historia de superación deportiva, pronto se convierte en una pesadilla marcada por la manipulación psicológica, el fanatismo y una inquietante atmósfera que recuerda a clásicos del horror moderno. La película presenta así una narrativa donde el éxito, lejos de ser redentor, se convierte en una maldición.

PUEDES VER: ¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?: esto se sabe sobre la película de terror

lr.pe

Reparto de 'Him, el elegido'

El protagonista Isaiah White es interpretado por Marlon Wayans, conocido por su trayectoria en la comedia, particularmente en títulos como 'Scary Movie'. En esta ocasión, Wayans se distancia de su faceta habitual para asumir un papel más complejo y oscuro. A su lado aparece Tyriq Withers, exreceptor universitario que interpreta a Cam, en su primer rol protagónico en el cine.

El elenco incluye además a nombres como Tim Heidecker, ícono de la comedia alternativa; el comediante australiano Jim Jefferies; y el luchador de MMA Maurice Greene, quien debuta en el cine. También participan los artistas del hip hop Guapdad 4000 y Tierra Whack, esta última nominada al Grammy. Los tres hacen su incursión por primera vez en el ámbito cinematográfico.

Notas relacionadas
¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

LEER MÁS
'Haz que regrese': la esperada película protagonizada con Sally Hawkins

'Haz que regrese': la esperada película protagonizada con Sally Hawkins

LEER MÁS
¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?: esto se sabe sobre la película de terror

¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?: esto se sabe sobre la película de terror

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: dónde ver la serie completa y con subtítulos en español

Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: dónde ver la serie completa y con subtítulos en español

LEER MÁS
‘Baby Bandito’: ¿quién es la novia de Kevin Olguín, qué regalos le hizo en Italia y cómo luce hoy?

‘Baby Bandito’: ¿quién es la novia de Kevin Olguín, qué regalos le hizo en Italia y cómo luce hoy?

LEER MÁS
'Casada con un vagabundo millonario': dónde ver la serie completa online

'Casada con un vagabundo millonario': dónde ver la serie completa online

LEER MÁS
¿Marina Gold se despide del cine para adultos? Actriz se une a Netflix

¿Marina Gold se despide del cine para adultos? Actriz se une a Netflix

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
'El verano en que me enamoré' temporada 3: ¿dónde ver todos los capítulos de la serie online y gratis?

'El verano en que me enamoré' temporada 3: ¿dónde ver todos los capítulos de la serie online y gratis?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Cine y series

'Dos tumbas' reparto en Netflix: lista de actores y personajes de la serie española protagonizada por Álvaro Morte

Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota