'Him, el elegido': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror deportiva

El cine de terror recibirá un nuevo y audaz contendiente este 2025 con 'HIM, el elegido', una película que entrelaza el suspenso psicológico con el mundo competitivo del deporte. Producida por Jordan Peele y protagonizada por Marlon Wayans, la cinta ya generó expectativas tras el lanzamiento de su primer tráiler oficial.

Dirigida por Justin Tipping y escrita por los reconocidos guionistas Zack Akers y Skip Bronkie, el filme forma parte de los títulos destacados de la Black List, una prestigiosa selección anual que reconoce los mejores guiones no producidos en Hollywood. 'HIM, el elegido' se perfila como uno de los estrenos más inquietantes del año y llegará a salas el 2 de octubre de 2025.

¿De qué trata 'HIM, el elegido'?

La historia se centra en Cam, un joven atleta que ha perdido el rumbo hasta que una inesperada oportunidad llega a su vida de la mano de Isaiah White, un legendario quarterback que ha sido ocho veces campeón y que representa una figura icónica en la cultura deportiva. Isaiah ofrece entrenar a Cam en su complejo privado, un lugar remoto que comparte con su esposa, Elsie White.

A medida que la rutina de entrenamiento se intensifica, el magnetismo de Isaiah comienza a desbordar su rol de mentor y adopta un tono cada vez más siniestro. Lo que parecía una historia de superación deportiva, pronto se convierte en una pesadilla marcada por la manipulación psicológica, el fanatismo y una inquietante atmósfera que recuerda a clásicos del horror moderno. La película presenta así una narrativa donde el éxito, lejos de ser redentor, se convierte en una maldición.

Reparto de 'Him, el elegido'

El protagonista Isaiah White es interpretado por Marlon Wayans, conocido por su trayectoria en la comedia, particularmente en títulos como 'Scary Movie'. En esta ocasión, Wayans se distancia de su faceta habitual para asumir un papel más complejo y oscuro. A su lado aparece Tyriq Withers, exreceptor universitario que interpreta a Cam, en su primer rol protagónico en el cine.

El elenco incluye además a nombres como Tim Heidecker, ícono de la comedia alternativa; el comediante australiano Jim Jefferies; y el luchador de MMA Maurice Greene, quien debuta en el cine. También participan los artistas del hip hop Guapdad 4000 y Tierra Whack, esta última nominada al Grammy. Los tres hacen su incursión por primera vez en el ámbito cinematográfico.