Cine peruano: "La censura ya se está dando y apunta a las historias que al gobierno no le gusta escuchar”

Con directoras ganando premios en el Festival de Berlín, parece el mejor escenario para el cine nacional en el extranjero y para las cineastas, pero ante la crisis política consideran que tienen que alzar la voz. “Todas las personas que crean en la tolerancia, en la diversidad y en la justicia deberían hacerlo”, señala Melina León, la primera peruana en estrenar una película en el Festival de Cine de Cannes.

La directora de Canción sin nombre, nos responde desde Estados Unidos. Mientras continúa trabajando en un documental, enseña en la Universidad de Columbia. León es una de las fundadoras de NUNA (Asociación de Directoras de Cine del Perú) y ha apoyado las protestas contra la llamada ‘ley anticine’. “A pesar de lo difícil que sigue siendo para mí hacer cine, de todas maneras, reconozco tantas ventajas. Cuando mi película se estrena en Cannes y obtiene todos esos reconocimientos, yo siento que, además del inmenso orgullo y alegría, tengo un espacio para ayudar a otras”.

En EE.UU. había visto las organizaciones de cineastas para cerrar brechas y promover sus trabajos. “Es asumir con conciencia que sí somos una población históricamente relegada, y entonces nos urge unirnos y salir adelante. A mí me indigna ver que, a pesar del apoyo que se ha venido brindando durante muchos años al cine de regiones, son contadas con los dedos de las manos las cineastas que han podido surgir. El cine regional nos ha dado muchísimas alegrías, pero es un cine hecho en su mayoría por hombres. Hay una cifra ahí que es preocupante: es más o menos como que solamente hay una cineasta que es de Huancayo, Jacqueline Riveros, que tiene un largometraje de ficción en las últimas dos décadas”.

"La mayoría de las películas cuestionan las problemáticas del país"

La directora de Un mundo para Julius, Rossana Díaz Costa, recuerda que antes de fundar la asociación durante la pandemia, varias cineastas repararon en las problemáticas que enfrentaban. “Estás muchos años trabajando hasta que salga la película sin un sueldo. Estás haciendo toda la etapa de guion, buscando el financiamiento. Mientras vas haciendo otras cosas, la mayoría somos profesoras. Pero si tienes hijos, resulta que no puedes sacar tu película en el momento que querías y, si tienes que cuidar a tus padres mayores, tampoco. Ves más mujeres postulando a las ayudas de DAFO y, cuando llegas a las ayudas de producción, siempre son más hombres que mujeres. Cuando tienes que hacer un guion, hacer la producción y tienes que trabajar para comer, es complejo”.

Hacer cine independiente en Perú para las mujeres podría resultar como una tesis de diez años o más, comenta. Sin embargo, podemos decir que en la última década son las mujeres quienes más premios han traído al país. “Y creo que tiene que ver con el tipo de historia que estamos escribiendo. La mayoría de las películas que están saliendo de Perú son historias con pensamiento crítico, donde se cuestionan las problemáticas del país. Eso es algo que, justamente, ahora está en peligro”.

Antes de NUNA, otro grupo de cineastas creó AMA tras las denuncias de abusos. “Estábamos como islas y nos conocíamos muy poco. Ahora sí hay una amistad y hermandad, porque hay mucha misoginia en el cine peruano y hay acoso. Que existan grupos de mujeres que se puedan proteger, es importante”.

“Estamos viviendo el peor momento de nuestra historia”

Las cineastas coinciden en dejar, por un momento, a un lado sus luchas como asociación para hablar de la coyuntura con una postura crítica hacia el gobierno de Dina Boluarte y hacia el Congreso. “La censura ya se está dando y apunta a todas las historias que a ellos no les gusta escuchar, que el Estado también ha cometido violación de derechos humanos, no solo los terroristas. No quieren tocar ciertas épocas, ni que se cuestione al fujimorismo y hay una campaña contra los LGBTI y contra los derechos de las mujeres”, señala Díaz Costa.

Para León es un “gran retroceso” debido a “la ola conservadora” que no solamente está en Perú. “Estábamos comenzando a incidir cuando viene esta dictadura en la que vivimos, y de alguna manera desvía nuestro trabajo para hacerle frente porque esta dictadura de derecha atenta contra los derechos de todo el mundo. Si alguien quiere protestar solo por el cine, que lo haga, con tal de que no nos quedemos callados. Está llegando el fascismo y hay una cantidad de políticos que están llevando al Perú al abismo, y una de sus trágicas ideas es acabar con el ministerio de la Mujer. Boluarte gobierna desde la ignorancia supina, seguramente favoreciendo a esta forma de ver el mundo oscurantista, en la que todo ciudadano tiene que servir calladamente al poder y si no, es tachado de terrorista, merecedor de las balas del gobierno”.

El intento de "reescribir" la historia

La directora Patricia Wiesse y la productora, Jenny Velapatiño, están de acuerdo con León. “En la Amazonía, el problema con las mujeres me parece que es incluso más dramático que en la sierra. Ahí es donde entra la política”, nos dice sobre el rodaje de El Huaro. La cineasta dirigió Mujer de soldado, la película que reunió los testimonios de las mujeres que llevaron a juicio a exmilitares por el caso Manta y Vilca. “Creo que estamos viviendo el momento, quizás, más oscuro que yo recuerde en nuestra historia. Creo que hasta peor que la época de los ochentas”, señala. “Ahora cualquier persona que tenga una posición crítica es caviar”.

En el conversatorio del jueves, abordaron la intención de “reescribir la historia”. En ese sentido, Velapatiño, como productora, advierte sobre el posible financiamiento. “Los militares invierten también en las películas. Ya hay varias”. Wiesse añade: “Hay militares honestos, pero la institución ha hecho mucho daño, han quemado pruebas, han encubierto masacres. Por eso es que, claro, si ellos pueden hacer una película y dar plata para que tenga la versión del otro lado, ‘nosotros los militares, los buenos y los terroristas’, lo van a hacer”.

Con ese escenario, señalan, los próximos ganadores de los estímulos del ministerio podrían ser personajes cuestionados. “Y probablemente les den salas de cine, pero lo que nunca va a pasar es que esas películas ganen premios. Los festivales reconocen la calidad, todo el trabajo que hay detrás; no son trabajos panfletarios”, comenta Velapatiño.

Por su lado, Wiesse, cita a la cinta brasileña Aún estoy aquí, ganadora del Óscar y que aborda la dictadura militar. “Salí de ver la película y pensaba si Tudela y Cavero la vieron. Mira cómo están allá y mira cómo estamos. Acá, al contrario, seguro están diciendo que esa película es de caviares y comunistas”.